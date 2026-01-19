'Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nın' finalistleri ödüllerini aldı

"Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nın" finalistlerine ödülleri takdim edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nın" ödül töreni düzenlendi.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Abdülkadir Polat ve Ebubekir Gizligider, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey katıldı.

Konser ve halk oyunları gösterisi ile başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmalarının ardından yarışmada profesyonel ve öğrenci filmleri kategorisinde kazanan finalistlere ödülleri takdim edildi.

Törende, Yeşil Vatan özel ödülü ve mansiyonlar da sahiplerini buldu.

31 film finale kaldı

Farklı illerden 584 kısa film ile başvurulan yarışmada, 31 film finale kaldı. Finalistlerin, 16'sını öğrenci çalışmaları, 15'ini profesyonel yapımlar oluşturdu. Yarışmada Yeşil Vatan kavramı odağa alınarak, ormanların önemi, yangınlarla mücadele, doğal yaşamın korunması, iklim değişikliği, ağaçlandırma, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık, su kaynakları ve sürdürülebilir yaşam gibi başlıklara sanatsal bir perspektif sunulması teşvik ediliyor.