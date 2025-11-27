Haberler

Yerli Tohumlardan Üretilen Patates ve Barbunya'nın İlk Alımı Niğde'de Gerçekleşti

Yerli Tohumlardan Üretilen Patates ve Barbunya'nın İlk Alımı Niğde'de Gerçekleşti
Güncelleme:
Niğde Valiliği öncülüğünde yapılan işbirliği kapsamında, yerli tohumlardan üretilen patates ve barbunya'nın ilk alım işlemi gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen programa katılan yetkililer, yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

Niğde Valiliği öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Migros arasında yürütülen işbirliği kapsamında yerli ve milli tohumlardan üretilen patates ile barbunyanın ilk alımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa, Vali Cahit Çelik, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Migros Grubu Pazarlama Direktörü Cavit Meti ile Migros heyeti, tarım sektörünün temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, Niğde'nin Türkiye'de patates üretiminde açık ara lider olduğunu belirtti.

Çelik, kentin kuru fasulye ve barbunya üretiminde de güçlü bir üretim merkezi olduğunu ifade etti.

Yerli ve milli tohumlarla üretilen ürünlerin raflarda yer almasının önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yerli tohumculuk sahada karşılık buldu ve üreticinin emeği güçlendi. Bu işbirliği Niğde'nin tarımsal potansiyelinin markalaştığı örnek bir model niteliği taşımaktadır. Sürece katkıda bulunan AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt'a, Migros yönetimine, Patates Araştırma Enstitüsünün değerli bilim insanlarına, üreticilere ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Yerli üretim güçlü Türkiye demektir. Niğde'nin bereketli topraklarında yetişen ürünlerin hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Migros yetkilileri de Türkiye'nin dört bir yanında yerli üretimi destekleyen alım garantisi ve sürdürülebilir tedarik politikalarını Niğde'de uygulamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından enstitü tarafından geliştirilen yerli patates çeşitleri ile yerli barbunyanın ilk alım işlemi gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Ekonomi
