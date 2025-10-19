Yerli 5G Altyapısı Geliştiriliyor

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlyas Kayaduman, kümelenme olarak 5G altyapısı için çalışma yürüttüklerini belirterek, "5G teknolojisinin kalbi olan çekirdek şebeke yazılımını (5G Core Network), yüzde 100 yerli mühendislik gücümüzle geliştirdik." dedi.

Kayaduman, AA muhabirine, kümelenme olarak 5G alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin, 2017'de yerli ve milli haberleşme ürünlerini geliştirme vizyonuyla OSTİM çatısı altında kurulduğunu bildiren Kayaduman, 200'e yakın yerli firmayla haberleşme sektöründeki en büyük kümelenme olduklarını aktardı.

Kayaduman, çekirdek şebekeden yazılım ve donanıma kadar haberleşme altyapısının kritik bileşenlerini yerli imkanlarla geliştirmek için gayret gösterdiklerini belirterek, baz istasyonları, şebeke yönetim sistemleri, radyolink ürünleri gibi kritik bileşenleri yerlileştirme sürecinde önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

Bu projelerden birinin de 5G olduğunu, bu projeye TÜBİTAK ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezinin (UDHAM) teşvikler verdiğini anlatan Kayaduman, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teşvikler ve firmalarımızın kendi öz kaynakları ile yaptıkları yatırımlar sonucunda da firmalarımız 5G ürünleri geliştirdi. Bu ürünler geliştirilmeden önce operatörler hangi ürünleri istediğini söyledi. İmzalanan sözleşme dahilinde çıkan ürünleri kullanacaklarının bir nevi sözünü vermiş oldular. Bu söz doğrultusunda hem firmalarımız hem devletimiz bir yatırım yapmış oldu. Bunun yanında operatörlerimiz, ürün geliştirme aşamasında da büyük destek oldu, bu ürünler beraber geliştirildi. Bunlar aslında hepimizin ürünleri. 50'ye yakın firmanın farklı farklı alanlarda 5G için ürünleri var. Bunların hemen hemen birçoğu milli haberleşme ürünü kapsamında geliştirilen ürünler. Haberleşme sektöründe özellikle 5G ile beraber yerli ve milli ürünlerin kullanımının artmasının, ülkemiz, bağımsızlığımız, siber güvenlik anlamında kendi kendimize yetebilmemiz ve tam özgürlüğümüz için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de çalışıyoruz."

Kayaduman, 5G'nin çekirdek şebeke ve ana santral gibi bölümleri olduğuna işaret ederek, "5G teknolojisinin kalbi olan çekirdek şebeke yazılımını (5G Core Network), yüzde 100 yerli mühendislik gücümüzle geliştirdik. Bu çözüm, milli haberleşme ürünü olarak ticarileştirilmiş ve operatörlerimizin kullanımına sunulmuştur. Bu konuda operatörlerimizle konuşmaya başladık. Turkcell ve Türk Telekom'da görüşmeler belli bir noktaya geldi ve bunu kullanacaklar. Vodafone da kullanacak. i2i Systems'in liderliğinde geliştirilen bu yerli çekirdek şebeke yazılımı, hem Türkiye'de hem de yurt dışında kullanılmaya başlandı. Çekirdek şebekede 5G ürünümüz yüzde 100 hazır olarak var. Baz istasyonu konusunda ULAK Haberleşme çalışıyor. ULAK'ın haricinde kümelenme içinde başka firmalarımız da 5G alanında çalışıyor ve belirli bir olgunluğa gelmiş durumdalar. Ciddi bir yetkinlik var." diye konuştu.

Kayaduman, 5G projesi için enerji üretiminden, sahanın konumlandırılmasıyla alakalı işlere kadarki tüm altyapı kısmı için çalıştıklarını bildirerek, gelinen noktada kümelenme çatısı altındaki bütün firmaların 5G'ye hazır olduğunu söyledi.

?"5G'ye daha dolu şekilde giriyoruz"

5G şartnamesinde yer alan yerli ve milli ürün alma yükümlülüğünün büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kayaduman, şunları kaydetti:

"İşte burada kümelenme üyesi firmalarımızın geliştirdiği ürünler ve çözümler, bu yükümlülüğün en etkin ve güvenilir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. Yerlilik ve millilik konusunda oranlar belirlendi. Bu oranlar dahilinde ürünlerimizin kullanılmasına talibiz. Günün sonunda kazanan Türkiye olacak. Bizim ürünlerimiz kullanılırsa bağımsızlık anlamında ciddi adım atmış olacağız. Çünkü 4G'de istenilen seviyede yerlilik ve millilik oranına maalesef ulaşılamadı. O dönemdeki firmalarımız bu kadar çeşitli ürünler de geliştirmemişti ve böyle bir algı da yoktu ama yavaş yavaş bu algı oluştu. 5G'ye daha dolu şekilde giriyoruz. Operatörlerin bizim ürünleri satın alıp, şebekelerinde önemli yerlere pozisyonlamalarını bekliyoruz, arzu ediyoruz."