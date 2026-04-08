TÜRSAB Turizm Kongresi'nde "Başkanlar Oturumu" gerçekleştirildi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından (TÜRSAB) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Turizm Kongresi kapsamında, "Bölgesel Turizmin Gelişimi, Tanıtım ve Pazarlamada Yerel Yaklaşımlar" paneli gerçekleştirildi.

Antalya'da düzenlenen kongre kapsamında, belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü üstlendi.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin konuşmacı olarak yer aldığı panelde, yerel yönetimlerin turizme katkısı ele alındı.

Etkinlikte konuşan Düzce Belediye Başkanı Özlü, belediye başkanlarının şehirlerin kalkınmasının lokomotifi olduğunu, belediyecilik hizmetlerinin başından sonuna insan hayatına dokunan hizmetler arasında yer aldığını ve belediye başkanlarının vizyonunun da bu noktada belirleyici olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Gaziantep'te "turizm","tarım" ve "ticaret" hedefiyle 25 yıl önce çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Kimse inanmadı, 'Antep'te turizm mi olur?' dediler. Biz, siz turizmcileri dinleyerek buralara geldik. Modelimiz birlik ve koordinasyon." dedi.

"Şehir milliyetçiliğinin" bittiğini ve bölgesel kalkınmanın önem kazandığını vurgulayan Şahin, değer verme ve deneyimlemenin önemli olduğunu, küresel bağ kurmanın da rekabette çok önemli bir yeri bulunduğunu anlattı.

Gaziantep'te müzelerin çekim unsuru olduğuna işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Toplamda 26 müzemiz var. Yeni 5 müze ile yeni bir alan açıyoruz. Müze ve gastronomi Gaziantep'in en güçlü turizm çarpanı. Müze ve gastronomi tek ürün olarak kurgulanmalı. Coğrafi işaret için şube müdürlüğü kurduk. 109 coğrafi işaretli ürünle Gaziantep ilk sırada. 5 tane de AB coğrafi işaretimiz var. Annemin beni okutmak için işlediği Antep işinin UNESCO'ya girmesini sağladık.

Gastronomide akademik gelişim için Mutfak Sanatları ve Eğitim Merkezi Akademi'yi kurduk. 'Şehir mozaik şehri ise her yer mozaik olmalı.' dedik. Havaalanının girişinden belediyenin girişine her yeri mozaik ile kapladık. Bilimsel yönetişim modelimiz var. Gaziantep modeli tekil projelerin toplamı değil, bir yönetişim mimarisidir. Tanıtımla ilgili daha alınması gereken yolumuz var. Bunu Firuz Başkan ile TÜRSAB ile yapacağız. Tanıtım önemli."

"Ağırlıklı olarak turizmde pazarımız Körfez ülkeleri"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç de turizmin, içinde birçok parametreyi barındıran bir alan olduğunu söyledi.

TÜRSAB'ın Turizm Yüzyılı projesine işaret eden Genç, Türkiye Yüzyılına paralel olarak "Turizm Yüzyılı" başlığı ile hareket edilmesinin bir vizyon olduğunu ve bu konuda Firuz Bağlıkaya'yı tebrik ettiğini kaydetti.

Genç, Trabzon'un önemli bir turizm girdisine sahip olduğunu dile getirerek, 188 ülke vatandaşının geçen yıl Trabzon'a geldiğini ve 10 gün kaldığını aktardı.

Trabzon'un farklı inanç mozaiklerinin olduğu doğası ve güzellikleri ile öne çıkan bir şehir olduğunu vurgulayan Genç, "Ağırlıklı olarak turizmde pazarımız Körfez ülkeleri olduğundan mevcut konjonktürde 'yumurtaları aynı kefede tutmayalım' dedik. Dolayısıyla hemen yanı başımızda Kafkas ülkelerini ziyaret ettik. Kazakistan'a, Çin'e açılıyoruz. Çinlilerin Taşkent üzerinden Kapadokya'ya gelmeden önce Trabzon'a gelmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Genç, Trabzon'da spor, gastronomi, sağlık turizmi gibi segmentlerde gelişme için çalışmalar yürütüldüğüne vurgu yaparak, gelecek yıl TÜRSAB'ın turizm kongresine Trabzon olarak ev sahipliği yapmaya aday olduklarını söyledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Safranbolu'yu bir turizm kenti olarak her yönüyle tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Köse, turizm alanında niteliği ön planda tuttuklarını vurgulayarak, "Biz daha butik bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi geldiği söyleniyor. Önemli olan bu rakamlar değil. Bizim gibi tarihi küçük kentler kitle turizmini kaldıracak durumda değil. Bu yüzden butik turizmi hedefliyoruz." diye konuştu.