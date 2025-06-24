Yenilenebilir Enerji Yatırımları İçin Yeni Düzenlemeler Geliyor

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GÜYAD Başkanı Cem Özkök, enerji ve maden alanlarında yapılacak yeni düzenlemelerin Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracağını açıkladı. İdari zorlukların giderilmesi ve süreçlerin hızlandırılması için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, enerji ve maden alanlarında yapılacak yeni düzenlemelerin, Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracağını ve kurulu güç hedeflerini destekleyeceğini ifade etti.

Özkök yazılı açıklamasında, yenilenebilir enerji yatırım süreçlerinde karşılaşılan idari zorlukların giderilmesi, izin ve ruhsat prosedürlerinde öngörülebilirliğin artırılması ve uygulama birliğinin sağlanmasına duyulan ihtiyacın, Meclis'e sunulan kanun teklifiyle karşılık bulduğunu belirtti.

GÜYAD olarak enerji sektöründe yatırımcıların karşılaştığı uygulama engellerine yönelik kapsamlı tespit ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla sürekli paylaştıklarını aktaran Özkök, "Ulusal emisyon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kurulu güç artışını hızlandırmayı hedefleyen yasal düzenleme, enerji politikaları açısından önemli bir adım. Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide yatırımlarını hızlandıracak ve kurulu güç hedefleri yakalanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin diğer idari süreçlerle eş zamanlı yürütülmesini mümkün kılan ve yorum farklılıklarından kaynaklanan uygulama gecikmelerini azaltmayı hedefleyen yaklaşımın, 2035 ve 2053 ulusal emisyon hedeflerine erişimde önemli katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Mevcut elektrik tesislerinin hukuki durumunun netleştirilmesine yönelik geçiş mekanizmalarının oluşturulması gibi yapısal düzenlemeleri de sektör açısından olumlu karşıladıklarını vurgulayan Özkök, "Sektörün beklentilerine kulak veren başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olmak üzere, ilgili tüm kamu idarelerine, düzenlemeye katkı sunan milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yeni düzenlemenin uygulama aşamasında da aynı özenin sürdürülmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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