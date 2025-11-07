Haberler

Yeniköy Motors, Motta Fuarı'nda Lüks Otomobillerini Sergiliyor

Güncelleme:
Yeniköy Motors, İzmir'de düzenlenen Motta Motorlu Araçlar Fuarı'nda Aston Martin, Morgan ve Hongqi markalarını tanıtarak lüks otomobil tutkunlarını bir araya getiriyor. Fuarda, geçmişin zanaati ve geleceğin teknolojisi bir arada sunuluyor.

Yeniköy Motors, lüks segment otomobillerini İzmir'in ev sahipliği yaptığı Motta Motorlu Araçlar Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak sektör profesyonelleri, yatırımcılar ve otomobil tutkunlarını bir araya getiren fuarda, otomotiv endüstrisindeki yeni teknolojilere, tasarım anlayışlarına ve yenilikçi yaklaşımlara yer veriliyor.

Türkiye'de premium segmentte 1991'den bu yana faaliyet gösteren Yeniköy Motors, 9 Kasım'a kadar Fuar İzmir'de devam edecek organizasyonda üç seçkin markası Aston Martin, Morgan ve Hongqi ile yerini aldı.

Fuarda hem geçmişin zanaatini hem geleceğin teknolojisini bir arada sunan Yeniköy Motors standında, Aston Martin'in DB12 Volante, Vantage, DBX707 ve Vanquish, Hongqi'nin yüzde 100 elektrikli E-HS9, Morgan'ın el işçiliğiyle üretilen Plus Four modelleri yakından incelenebiliyor.

İzmir Folkart Towers bayiliğiyle 2015'ten bu yana Ege Bölgesi'ne hizmet sunan şirket, distribütörlüğünü üstlendiği markaların yanı sıra tüm lüks ve premium segment araçların satış, konsinye hizmeti, servis, sigorta ve kiralama süreçlerinde profesyonel hizmetler sunuyor.

Türkiye'de bulunmayan özel araçları müşterileri için temin eden marka, Ege pazarına verdiği stratejik önemle lüks otomobil deneyimini yerel düzeyde erişilebilir kılıyor.

"Farklı markalar aynı çatı altında birleşti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniköy Motors Genel Müdürü Mehmet Özgür Konuk, fuar sayesinde farklı markaların aynı çatı altında birleştiğini belirtti.

Konuk, "Motta 2025, otomotiv tutkusunun çok yönlülüğünü yansıtan bir buluşma noktası oldu. Her model, zarafet, teknoloji ve performansın kendine özgü bir ifadesi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniköy Motors Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya da fuarın, otomotiv dünyasının geleceğini ve geçmişini aynı alanda buluşturma fırsatı sunduğunu aktararak, "Yeniköy Motors olarak biz de bu çeşitliliği, markalarımızın özgün kimliğiyle yansıtmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniköy Motors Pazarlama Müdürü Melisa Demirkol, ulusal çapta prestijli bir etkinlikte yer almanın, marka gücünü göstermenin yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki stratejik varlıklarının önemini vurguladığını kaydetti.

İzmir bayiliği aracılığıyla bölgedeki otomobil tutkusunu güçlendirdiklerine değinen Demirkol, müşterilerine markalarının karakterini yakından deneyimleme fırsatı sunmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
