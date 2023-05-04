Yenice doğal gazında ilk kazma yarın vuruluyor

Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve MKYK üyesi Cem Şahin, uzun süredir doğal gaza kavuşmayı bekleyen Yenice'de ilk kazmanın yarın vurulacağı müjdesini verdi.

Daha önce anlaşma protokolünün ilgili kurum yetkilileri arasında imzalandığı doğal gaz getirilmesi çalışmalarının yarın başka bir boyuta geçeceğini vurgulayan Şahin, KARGAZ yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ilk kazmanın 5 Mayıs Cuma günü vurulacağının bilgisini aldıklarını ifade etti.

"Bizleri sevindiren önemli bir gelişmedir."

Yenice ilçesine doğal gaz getirilmesi için çaba harcadıklarına işaret eden AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili adayı Cem Şahin, "Sizlerin de bildiği üzere, ülkemizin kalkınması için en önemli yatırımlardan biri, enerji sektörüne yapılan yatırımlardır. Bu yatırımlar, ülkemizin ekonomik gelişimine ve sosyal yaşam kalitesinin artmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda, Yenice ilçemize doğal gaz sistemi bağlanacak olması, bizleri sevindiren önemli bir gelişmedir." dedi.

Yenice ilçesinde doğal gazın kullanıma açılacak olması, bölgedeki ekonomik faaliyetleri canlandıracak ve sanayicilere, işletmelere ve halka büyük faydalar sağlayacağını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Yenice ilçemizdeki vatandaşlarımızın doğal gaz kullanarak daha ekonomik ve çevre dostu bir şekilde ısınma ve enerji ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün olacak. Yenice ilçemizdeki doğal gaz yatırımı, bölgenin kalkınmasına büyük katkılar sağlayacak ve bölgedeki iş imkanlarının artmasına yardımcı olacaktır. Yenice ilçemizin doğal gaz sistemi ile buluşması, ülkemizdeki enerji sektörüne yapılan yatırımların önemli bir örneği olarak da görülebilir."

"Bölge ekonomisine katkı sağlamasını temenni ederim"

"Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Bizler, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı YİK Üyemiz ve önceki dönem TBMM Başkanımız Mehmet Ali Şahin'e, geçmiş dönem milletvekillerimiz ve il başkanı ile yöneticilerimize, Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'e İl Başkanımız Ferhat Salt'a teşekkür ediyorum. Bu yatırımın Yenice ilçemizdeki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler, bölge ekonomisine katkı sağlamasını temenni ederim."

Karadeniz Doğalgazı ile Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda keşfedilen yeni petrol rezerviyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nın "enerji yüzyılı" olacağını vurgulayan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol rezerv kuyusuna Batman'da 6 yıl önce terör saldırısında şehit edilen ve ailesi Karabük'te yaşayan öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verilmesinden dolayı da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - KARABÜK