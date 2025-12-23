Haberler

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu. Uraloğlu "Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" ifadelerini kullandı. .

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu.

Uraloğlu NTV'ye yaptığı açıklamada "Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Akp kazığı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Asgari ücrete de yüzde 25 zam olması muhtemel

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Ercan:

Allahsızlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

