Yeni Orta Vadeli Program ile Tarımda Teknoloji ve Verimlilik Artışı Hedefleniyor

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte toprak ve su kaynaklarından daha etkin yararlanmak amacıyla teknoloji kullanımı geliştirilerek, topraksız, dikey tarım gibi uygulamaların yaygınlaştırılması ve sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımların önceliklendirilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin, 2026-2028 yıllarına ilişkin OVP'den derlediği bilgilere göre, tarımda verimlilik artışının sağlanması için kaynakların etkin kullanımı ile modern tarım teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Üretim planlamasının etkinleştirilmesi ve sektörün sanayi ile etkileşiminin güçlendirilmesi yoluyla, verimlilik artışı ve üretim kapasitesinde sağlanacak iyileşme ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunulacak. Bu kapsamda, tarımsal üretimde verim artışı, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve sulanabilir alanların genişletilmesi yoluyla tarımsal üretim artırılacak. Kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazileri, coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenecek ve şartları uygun çiftçilere kiralanacak.

Tarım ve sanayi etkileşiminin güçlendirilmesi amacıyla sözleşmeli üretim desteklenerek, yaygınlaştırılacak ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik entegre yatırım modelleri teşvik edilecek.

Üretim planlamasında iklim senaryoları dikkate alınacak

Jeotermal kaynakların yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılacağı organize tarım bölgeleri (OTB) başta olmak üzere, tarımsal kümelenme uygulamaları etkinlik gözetilerek yaygınlaştırılacak.

Tarımda toprak ve su kaynaklarını daha etkin kullanmak amacıyla teknoloji kullanımı geliştirilecek, topraksız ve dikey tarım gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak. Sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımlar önceliklendirilecek ve finansman imkanları yeni modellerle artırılacak.

Tarımsal desteklerin etkinliğinin artırılması yönünde, gerekli çalışmalar sürdürülecek. Küçük ölçekli işletmelerin pazara erişiminin artırılması ve üretici örgütlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi amacıyla üretici örgütlenmesi desteklenecek, örgütlenme modelleri geliştirilecek.

Etkin tarımsal arazi yönetimi, rekolte tahmini ve üretim planlamasının yapılmasında, tarım bilgi sistemlerinden en yüksek seviyede yararlanılabilmesi için yazılım ve donanım altyapısı geliştirilecek. Bitkisel üretim planlaması arz ve talep dengesi, iklim senaryoları, bölgesel verimlilik analizleri ve stratejik ürünlerde yeterlilik oranları dikkate alınarak uygulanacak.

Afetlere karşı tahmin ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek

İklim değişikliği etkileriyle, sayısında ve şiddetinde artış yaşanan taşkın, kuraklık gibi afetlerden kaynaklı zararlar azaltılacak, tahmin ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek.

Kırsal alanların sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacak şekilde başta gençlerin ve kadınların tarımsal faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla mesleki eğitim programları uygulanacak ve teknoloji odaklı tarım projeleri hayata geçirilecek.

Mera alanlarının korunması, yönetimi, tekniğine uygun otlatma ile sürdürülebilirliği sağlanacak, ıslah edilen mera, yaylak ve kışlak alanları artırılacak.