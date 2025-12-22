Kanser tedavisindeki teknolojik gelişmeler tedavi başarısını artırıyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şeran, gelişmiş cihazlar sayesinde tümörlü bölgeyi çok net şekilde tespit edip, sadece o alana odaklanabildiklerini, bunun da tedavi başarısını artırdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisinde yaşanan teknolojik gelişmeler, hastalar için umut verici sonuçlar doğuruyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde uygulanan yeni nesil ışın (radyoterapi) tedavisi, hastalara kanserle mücadelede daha etkili ve konforlu imkan tanıyor.

Modern yöntemle hastalara hem tıbbi hem de psikolojik destek sunuluyor. Yeni nesil ışın tedavisi, tedavi sürecinin daha kısa olması ve hastaların günlük yaşamlarına hızlı dönebilmesi açısından da büyük avantaj sağlarken, özellikle ağrısız ve konforlu olması tedaviye uyumu artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Dr. Ali İhsan Şeran, yeni nesil ışın tedavisinin hem hastalıklı dokuyu hedef aldığını hem de sağlıklı dokulara minimum zarar verdiğini belirtti.

Şeran, bu sayede hastaların tedavi sürecini daha az yan etkiyle geçirdiğini anlatarak, "Günümüzde kanser artık korkulacak bir hastalık olmaktan çıkıyor. Gelişmiş cihazlar sayesinde tümörlü bölgeyi çok net bir şekilde tespit edip, sadece o alana odaklanabiliyoruz. Bu da tedavinin başarısını artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erken tanı ve doğru tedaviyle kanserin kontrol altına alınabileceğini aktaran Şeran, düzenli kontrollerin önemine dikkati çekti.

Şeran, kanserle mücadelede bilinçlenmenin ve doğru merkezlerde tedavi almanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, yeni nesil ışın tedavisinin hastalar için güçlü bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.