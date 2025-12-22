Haberler

Kanser tedavisindeki teknolojik gelişmeler tedavi başarısını artırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şeran, yeni nesil ışın tedavisinin kanser tedavisinde sağladığı yenilikler ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Gelişmiş cihazlarla tümörlü bölgelerin net olarak tespit edilip hedeflenmesi, hastaların tedavi süreçlerini daha az yan etki ile geçirmelerini sağlıyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ali İhsan Şeran, gelişmiş cihazlar sayesinde tümörlü bölgeyi çok net şekilde tespit edip, sadece o alana odaklanabildiklerini, bunun da tedavi başarısını artırdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisinde yaşanan teknolojik gelişmeler, hastalar için umut verici sonuçlar doğuruyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde uygulanan yeni nesil ışın (radyoterapi) tedavisi, hastalara kanserle mücadelede daha etkili ve konforlu imkan tanıyor.

Modern yöntemle hastalara hem tıbbi hem de psikolojik destek sunuluyor. Yeni nesil ışın tedavisi, tedavi sürecinin daha kısa olması ve hastaların günlük yaşamlarına hızlı dönebilmesi açısından da büyük avantaj sağlarken, özellikle ağrısız ve konforlu olması tedaviye uyumu artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Dr. Ali İhsan Şeran, yeni nesil ışın tedavisinin hem hastalıklı dokuyu hedef aldığını hem de sağlıklı dokulara minimum zarar verdiğini belirtti.

Şeran, bu sayede hastaların tedavi sürecini daha az yan etkiyle geçirdiğini anlatarak, "Günümüzde kanser artık korkulacak bir hastalık olmaktan çıkıyor. Gelişmiş cihazlar sayesinde tümörlü bölgeyi çok net bir şekilde tespit edip, sadece o alana odaklanabiliyoruz. Bu da tedavinin başarısını artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erken tanı ve doğru tedaviyle kanserin kontrol altına alınabileceğini aktaran Şeran, düzenli kontrollerin önemine dikkati çekti.

Şeran, kanserle mücadelede bilinçlenmenin ve doğru merkezlerde tedavi almanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, yeni nesil ışın tedavisinin hastalar için güçlü bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
title