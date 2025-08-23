Yeni KKM Hesapları Açılmayacak, Mevcutlar Yenilenemeyecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yeni Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının açılamayacağını ve mevcut hesapların yenilenemeyeceğini bildirdi. Tebliğ ile birlikte KKM uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.

Yeni Kur Korumaları Mevduat (KKM) hesaplarının açılamaması ve mevcut hesapların yenilenememesi hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte, yeni KKM hesapları açılamayacak. Mevcut hesaplar ise yenilenemeyecek. Merkez Bankası'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
