Yeni Hal Yasası MTSO'da Görüşüldü

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) sektör paydaşlarının katılımıyla yeni Hal Yasası görüşüldü.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır moderatörlüğünde, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve ilgililerin katılımıyla yeni Hal Yasası'nın şekillendirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Toplantıda, beklentiler, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Hazırlanan ortak raporun paylaşıldığı toplantıda, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konulardaki talepler de görüşüldü.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, yeni Hal Yasası ile hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyarak hal dışında faaliyet gösteren tüccarların kontrol altına alınmasını hedeflediklerini belirtti.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da üretici ve tüketicinin eş zamanlı korunması gerektiğini bildirdi.