Yeni Çin-Avrupa yük treni rotası başladı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Langfang kentinde bulunan lojistik parktan bir yük treninin Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıkmasıyla yeni bir Çin-Avrupa yük treni rotası başlamış oldu. Tren giyim, gıda ve inşaat malzemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 20 milyon yuan değerinde toplam 1.000 ton mal taşıyor.

1. Yeni Çin-Avrupa yük treni rotasından çeşitli görüntüler

3. Yeni Çin-Avrupa yük treni rotasından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Langfang kentinde bulunan lojistik parktan bir yük treninin Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıkmasıyla yeni bir Çin-Avrupa yük treni rotası başlamış oldu.

Hebei eyaletinin Langfang kara limanındaki lojistik parktan hareket eden tren, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli Limanı'ndan geçerek Moskova'ya ulaşacak. Tren bu rotada yaklaşık 9.000 kilometrelik bir yolculuğu tamamlayacak.

Tren giyim, gıda ve inşaat malzemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) değerinde toplam 1.000 ton mal taşıyor.

"Bu trenin hizmete girmesi, Çin-Avrupa yük treninin köprü ve bağlantı rolünü vurgularken, Langfang şehrinin Yongqing ilçesi ile yakın bölgeler arasındaki ithalat ve ihracat mallarının daha erişilebilir hale gelmesini sağlıyor. Aynı zamanda, "Dostlar çemberini" genişletme, iç ve dış ticaret kanallarını düzenleme, ithalat ve ihracat dengesini güçlendirme ve Avrupa pazarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla Langfang'da daha fazla yerel işletmeyi desteklemeye devam ediyoruz."

Chu ayrıca, bu hizmetin Avrupa pazarına erişimi kolaylaştırması, ürün ihracatını geliştirmesi ve yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.

(XHTV)