Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Acil durum ilan ettiler: En az 3 günlük erzak stoklayın
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

2024'ün son günleri yaşanırken yeni banknot basılması iddiaları tekrar gündemde

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni banknot basılacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Ara ara kamuoyunda tartışılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Bu kez 500 liralık banknotlara ilave olarak 1000 TL'lik banknotların da basılacağı öne sürüldü.

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü 2024 yılı sonuna doğru giderek düşerken, en büyük banknotun piyasadaki hakimiyeti de azalıyor. Dolar, avro ve altının Türk lirası karşısında değer kazanması da yeni paraların tedavüle çıkacağına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. En son Merkez Bankası'nın yeni 5 TL'lik banknot basma kararının ardından gündemi meşgul eden 500 liralık banknotlar yine gündemde.

500 TL'NİN YANI SIRA 1000 TL'LİK YENİ BANKNOTLAR DA GÜNDEMDE

Yeni yılda gelmesi muhtemel zamlarla birlik paranın daha da değer kaybedeceğini, alım gücünün daha da düşeceğini belirten uzmanlar, bunu önlemek için yeni ve daha büyük tutarlı banknotun faydalı olabileceğini kaydediyor. Yeni zamlarla birlikte özellikle küçük banknotlar olan 5 TL, 10 TL'nin tek başına hükmünün azalacağı yorumları yapılıyor. Tüm bu durumlar yeni banknot iddialarını zaman zaman gündeme getirirken, ekonomi yönetiminin harekete geçmek için bu kez kararlı olduğu iddia edildi. Hatta iddialar arasında yeni banknotların görsellerinin hazırlandığı sadece basılıp piyasaya sürülme işleminin kaldığı da var.

MERKEZ BANKASI DUYURDU: YENİ BANKNOTLAR PİYASAYA ÇIKTI

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve 5 TL banknotların 19 Kasım'dan itibaren tedavüle çıktığını açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotlar piyasaya sürüldü. Merkez Bankası'nın açıklamasında banknotlarda yapılan imza değişiklikleri açıklandı.

VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte 50 TL banknotlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda ise Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde düzenleme yapıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

E9 EMİSYON GRUBU VIII. TERTİP 50 TL VE VII. TERTİP 5 TL BANKNOTLARIN TEDAVÜLE ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DUYURU

1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte;

• 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a,

• 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.

Duyurulur."

2024'ün son günleri yaşanırken yeni banknot basılması iddiaları tekrar gündemde
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Orta Doğu kaynarken Hamas'tan kritik karar
img

Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte başına geçeceği takım
img

Kerem'den korkan biri var
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBükücü:

1000 TL ve 500 TL'lik banknotlar çıksın tabiki de. Cebimizde balye ile gezmemize gerek kalmaz

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem Ve:

olmuşken 5000 10.000 de basın bir daha yorulmayın

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

İnşallah milyonluk bankonotları basmak zorunda kalmayız.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Erzine:

500tl linkler şart oldu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Zorunluluk oldu artık direnmenin de basın ha

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 12 Aralık Perşembe bugün kimler potada? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Bayrampaşa, Esenyurt, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 12-13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 13. bölüm tek parça full HD izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.