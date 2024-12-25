Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın

2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüzde 30'luk artış için "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajı yayımladı.

Yeni asgari ücret için belirlenen rakam tepkileri de beraberinde getirirken ünlü kebapçı Bedri Usta da bir video yayımlayarak eleştirilerde bulundu.

"DAHA TAM İMZALANMAMIŞKEN ARTIRIN"

Çalışanlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Bedri Usta "Kurban olayım, daha tam imzalamamışken artırabiliyorsanız artırın" dedi.