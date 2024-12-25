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Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın

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22 bin 104 TL olarak açıklanan yeni asgari ücret rakamına ünlü kebapçı Bedri Usta da tepki gösterdi. Çalışanlarıyla birlikte bir video yayımlayan Bedri Usta "Kurban olayım, daha tam imzalamamışken artırabiliyorsanız artırın" dedi.

2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüzde 30'luk artış için "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajı yayımladı.

Yeni asgari ücret için belirlenen rakam tepkileri de beraberinde getirirken ünlü kebapçı Bedri Usta da bir video yayımlayarak eleştirilerde bulundu.

"DAHA TAM İMZALANMAMIŞKEN ARTIRIN"

Çalışanlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Bedri Usta "Kurban olayım, daha tam imzalamamışken artırabiliyorsanız artırın" dedi.

Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (59)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Bunlar hep reklam kokan hareketler! Çalışanlarına 2 asgari ücret verde samimiyetini görelim! Lakin yap(a)mazsın!

Yorum Beğen635
Yorum Beğenme58
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Haber Yorumlarıhalil sevdican:

Boş yapma. Elini kolunu tutan yok kendi çalışanının maaşını arttırmak senin elinde. Çalışanını asgari ücretle çalıştırmak zorundasın diye bir kanun yok. Samimi olun azıcık, şov yapmayın.

Yorum Beğen573
Yorum Beğenme46
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Haber Yorumlarıelomki:

show time !!

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Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıKARACA:

karara bağlı kalmana gerek yok usta, sen yine işçilerine fazla vermek istiyosan verebilirsin, asgari ücret onların ayıbı, sen yap babaşığını da sevindir işçilerini.

Yorum Beğen319
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıCeyhan Yalçın:

Adı üstünde asgari ücret Senin keseni tutan mı var Üç katını ver çalışanlarına

Yorum Beğen210
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıİhracatcı Y:

30 bine kiralık ev bulamayan işçisine, ne kadar maaş veriyor beyanları incelensin bedocanın. Kendinede pay biçiyor tabi. Bi şiş kebabı 1300? den 2000? çıkarma hayali vardı.

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Haber YorumlarıYasin Cömert:

Bu işverenlerin de işçinin gazını almak için yaptığı şovlar beni benden alıyor ??

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Haber YorumlarıOrhan Celik:

He askeri ücreti artırsın sende yarım ekmeyi 500 den 1000 çıkar emi nasıl olsa sana zararı yok

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Haber YorumlarıBünyamin Özben:

Asıl derdi asgari ücretin daha çok artması fiyatlara daha çok yapmak

Yorum Beğen123
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Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

Ne olur arttırın, bakin calisanlarim gecinemez bu rakama

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