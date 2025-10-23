Haberler

Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi
Güncelleme:
Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotları tedavüle çıkardı. Yeni 20 liralık banknotların diğer paralardan farkı üzerlerindeki Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait imzalar oldu.

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotları tedavüle çıkardı.

FARK ÜZERİNDEKİ İMZALARDA

Piyasaya sürülen banknotların eski 20 liralardan farkı sadece üzerindeki imzalar oldu. Yeni 20 liraların üzerinde Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait imzalar yer aldı.

BANKNOTLAR ÖNCEKİ TERTİPLERLE TAMAMEN AYNI

Merkez'in tedavüle çıkardığı banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

EMRE DOLUNAY:

Size bir fıkra anlatayım, bir gün hırsızlar, dolandırıcılar bir devletin kurumlarını ele geçirmiş, seçimlerde hile, hurdayla yıllarca seçimleri kazanmış sonra bu hırsızlar, dolandırıcılar o devletin merkez bankasının yönetimini de ele geçirmiş ve devletin resmi parasını basmaya başlamış, devletin parasında imzası olan dolandırıcılar, hırsızlar olarak tarihe geçmişler... :)))

Yılmış YILMAZ:

Başkanın unvanı doktor, yardımcısının prof. doktor bu işte bir terslik var. Artı her ikisinin de soyadı Karahan olması da ilginç. Eşi mi acaba? Eşi ise Merkez Bankası aile şirketi mi?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
