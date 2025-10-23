Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi
Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotları tedavüle çıkardı. Yeni 20 liralık banknotların diğer paralardan farkı üzerlerindeki Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait imzalar oldu.
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotları tedavüle çıkardı.
FARK ÜZERİNDEKİ İMZALARDA
Piyasaya sürülen banknotların eski 20 liralardan farkı sadece üzerindeki imzalar oldu. Yeni 20 liraların üzerinde Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait imzalar yer aldı.
BANKNOTLAR ÖNCEKİ TERTİPLERLE TAMAMEN AYNI
Merkez'in tedavüle çıkardığı banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı oldu.