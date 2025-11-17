Haberler

Yemeksepeti'nin Yeni Genel Müdürü Oytun Çalapöver Oldu

Yemeksepeti'nin Yeni Genel Müdürü Oytun Çalapöver Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemeksepeti, gıda teknolojileri ve uluslararası pazar yönetiminde 15 yılı aşkın deneyime sahip Oytun Çalapöver'i Genel Müdür olarak atadı. Çalapöver, 17 Kasım'dan itibaren görevine başlayarak şirketin büyüme ve inovasyon hedeflerine liderlik edecek.

YEMEKSEPETİ Genel Müdürlüğü görevine, gıda teknolojileri ve uluslararası pazar yönetimi alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip Oytun Çalapöver atandı. 17 Kasım itibarıyla görevine başlayan Çalapöver, şirketin büyüme ve inovasyon hedeflerine liderlik edecek.

Online yemek sipariş markası Yemeksepeti'nin Genel Müdürlüğü görevine, gıda teknolojileri ve uluslararası pazar yönetimi alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip Oytun Çalapöver atandı. Yeni görevine 17 Kasım tarihi itibarıyla başlayan Çalapöver, kariyeri boyunca start-up ve scale-up (büyüme odaklı) şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA), Amerika ve Asya-Pasifik (APAC) bölgelerinde stratejik liderlik rolleri üstlendi. Zomato'nun bir start-up'tan küresel bir oyuncuya dönüşümünde ve halka arz sürecinde kurucu ekiple doğrudan çalışan Çalapöver; Global İş Birimi Başkanlığı, Global Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Bölge Direktörlüğü gibi roller üstlendi. Yemeksepeti'ne katılmadan önce mikro-mobilite sektöründe faaliyet gösteren Bird'de EMEA Operasyonları Direktörü olarak görev yapan Çalapöver, burada şirketin kar-zarar ve lojistik operasyonlarını yönetti.

Ayrıca Eating Europe Food Tours'un Kurucu Ortağı ve COO'su olarak bir girişimcilik deneyimi yaşayan ve şirketin operasyonel modelini yeniden yapılandırarak başarılı bir 'exit' (çıkış) sürecini yöneten Çalapöver, kariyerinin önceki dönemlerinde 3M ve thyssenkrupp gibi çok uluslu şirketlerde de uluslararası pazarlama ve strateji pozisyonlarında bulundu. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Oytun Çalapöver, Teksas Üniversitesi'nde MBA derecesini tamamladı.

'BAŞARI HİKAYESİNE YENİ SAYFALAR EKLEMEYE ODAKLANACAĞIZ'

Yemeksepeti Genel Müdürlüğü görevine atanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Oytun Çalapöver, şunları söyledi:

"Türkiye'de hızlı ticaretin öncüsü ve en sevilen markası olan Yemeksepeti ailesine liderlik edecek olmak benim için büyük bir gurur ve heyecan kaynağı. Yemeksepeti gibi güçlü bir markanın parçası olarak bu ekosisteme geri dönmek de benim için ayrıca büyük bir mutluluk. Kariyerim boyunca uluslararası pazarlarda, özellikle gıda teknolojileri ve operasyonel mükemmellik alanlarında edindiğim bilgi birikimle, Yemeksepeti'nin sektördeki yenilikçi vizyonunu daha da ileriye taşımayı hedefliyorum. Güçlü ekibimizle birlikte, teknoloji ve inovasyonu odağımıza alarak kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza sunduğumuz değeri en üst seviyeye çıkaracak ve Yemeksepeti'nin başarı hikayesine yeni sayfalar eklemeye odaklanacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.