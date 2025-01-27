Üye Girişi
Haberler
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Yemeksepeti, Altın Lider Ödülleri'nde Çifte Başarı Elde Etti

Yemeksepeti, Altın Lider Ödülleri'nde Çifte Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki ve CFO'su Sevil Tanrıdağlı, 16 Ocak'ta düzenlenen Altın Lider Ödülleri'nde Türkiye'nin en beğenilen liderleri arasında yer alarak ödüle layık görüldü.

Yemeksepeti, iş dünyasının prestijli ödüllerinden Altın Lider Ödülleri'nde çifte başarı elde etti. Yemeksepeti CEO'su Mert Baki ve Yemeksepeti CFO'su Sevil Tanrıdağlı, Türkiye'nin en beğenilen liderleri arasına girerek Altın Lider Ödülü'ne layık görüldü.

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti'nin yöneticileri, iş dünyasının prestijli ödül platformlarından biri olan Altın Lider Ödülleri'nde çifte başarı elde etti. 16 Ocak'ta düzenlenen ödül töreninde, Türkiye'nin en beğenilen liderleri iş dünyasının oylarıyla belirlendi.

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, "Türkiye'nin En Beğenilen 50 CEO'su" kategorisinde en yüksek oyu alan liderler arasında yer alarak Altın Lider Ödülü'nün sahibi olurken; Yemeksepeti CFO'su Sevil Tanrıdağlı da "Türkiye'nin En Beğenilen 50 CFO'su" kategorisinde Altın Lider Ödülü'ne layık görüldü.

Demokratik oylama ve geniş katılım

Türkiye genelindeki tüm şirket çalışanları oy kullanma şansı elde etti. 73 binden fazla tekil oyun kullanıldığı Altın Lider Ödülleri'nde, Türkiye'nin en beğenilen liderleri, kendi kategorilerinde Altın Lider Ödülü'nün sahibi oldu.

Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından hayata geçirilen Altın Lider Ödülleri, iş dünyasının en prestijli liderlik ödül platformlarından biri olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Türkiye ile Suriye arasında beklenen anlaşma imzalandı
img

Dolar yeni rekor kırdı ama fiyatıyla değil
img

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.