Yem Fiyatlarındaki Artış Büyükbaş Hayvan Besicilerini Zorluyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de büyükbaş hayvan besiciliği yapan Ali Vural, yem fiyatlarının pahalı olmasından yakındı. Yem veremediği için inek ve buzağılarının zayıfladığı, kemiklerinin göründüğünü ifade eden Vural, "Buzağılarımın zayıflığı bu sütü emmediğinden kaynaklanıyor. Gördüğünüz bu inek bundan 1 ay önce yatalak oldu. Veteriner getirdim bana dediği tek laf 'aç bırakmışsın'. İliklerinin kuruduğu, yem vermediğimden dolayı 1 ay kepçe ile kaldırdım motorla bu ineği ben. Veterineri 3 kere getirdim. En sonunda iyi kötü bu duruma ancak getirebildim" dedi.

Osmaniye'nin Kırmacılı köyünde büyükbaş besiciliği yapan Ali Vural, artan yem fiyatlarından dolayı hayvanlarını besleyemediğini, bu yüzden süt veriminin de düştüğünü söyledi. Açlıktan hayvanlarının kemiklerinin göründüğünü ve yatalak olduklarını kaydeden Vural, şunları söyledi:

"İNEKLERİM ZAYIF BAKAMIYORUM"

"Ben büyükbaş hayvan besiciliği yapıyorum, süt inekçiliği. Şu anda yemlerin pahalı oluşu, girdilerin, samanın aşırı yüksek oluşu... O yüzden ineklere bunları gideremediğimden ineklerim zayıf, bakamıyorum. Yemlerin fiyatları aşırı yüksek. Çözüm olarak fıstık sapı, mısır sapı bu şekilde ineklerime yem temin etmeye çalışıyorum. O da yaramıyor gördüğünüz gibi hepsi zayıf. Süt verimi çok kötü. Karnı doymayan inek süt verir mi, vermez. O yüzden süt verimi de yok. Buzağıların dahi karnını doyuramıyor inekler. Önceki yıllarda 60 kilogram, 70 kilograma yakın süt aldığım dönemler oluyordu. Yem ucuzdu ama şu anda toplam 20-25 kilogram ayarında süt verebiliyor buzağıların sütünü kestiğim halde. Normalde buzağılar 3 aylık olana kadar annesini emmek zorunda ama ben o sütü dahi buzağılara emdirmiyorum, alıyorum. O durumda dahi 20-25 kilograma kadar süt ancak alabiliyorum.

"İNEĞİM AÇLIKTAN YATALAK OLDU"

Buzağılarımın zayıflığı bu sütü emmediğinden kaynaklanıyor. Gördüğünüz bu inek bundan 1 ay önce yatalak oldu. Veteriner getirdim bana dediği tek laf 'aç bırakmışsın'. İliklerinin kuruduğu, yem vermediğimden dolayı 1 ay kepçe ile kaldırdım motorla bu ineği ben. Veterineri 3 kere getirdim. En sonunda iyi kötü bu duruma ancak getirebildim. Bu şekilde giderse 1 seneye kalmaz ahırımı tamamen boşaltacağım. Malcılık yapmayacağım."