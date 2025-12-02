Haberler

Yeditepe Üniversitesi'nden Spor ve Çevre Bilinci İçin Önemli İşbirliği

Güncelleme:
Yeditepe Üniversitesi, genç iletişimcilere uygulamalı deneyim kazandırmak ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları ile işbirliği yaptı. Projeler arasında deniz temizliği kampanyaları ve AquaKids yer alıyor.

Yeditepe Üniversitesi, gençlerin iletişim alanında uygulamalı deneyim kazanacağı, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturması amacıyla Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları'yla işbirliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle genç iletişimciler, sporun çevreyle buluştuğu projelerde yer alarak kariyer deneyimi kazanırken toplumsal farkındalık da oluşturacaklar.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 11 yıldır düzenlediği açık su yüzme şampiyonalarıyla tanınan Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları, yalnızca Türkiye'de değil dünyada tanınan açık su yüzme organizasyonlarından biri olarak sporun yanı sıra toplumsal fayda ve çevre bilincini öne çıkaran etkinlikler düzenliyor.

Sporun birleştirici gücünü, çevre bilincini ve eğitimi ortak bir hedefte buluşturan işbirliği kapsamında Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri de AquaChallenge'ın medya, tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarında aktif görev alarak deniz temizliği, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda temalı projeler geliştirecekler.

Eğitim, spor ve sosyal sorumluluk alanlarını bir araya getiren işbirliği, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin halkla ilişkiler ve tanıtım, reklam tasarımı ve iletişimi, radyo, televizyon ve sinema, görsel iletişim tasarımı ve gazetecilik bölümlerinden öğrencileri kapsıyor.

Genç iletişimcilerin markalarla birlikte çalışarak gerçekleştirecekleri iletişim projeleri, kurumsal iletişim yöneticileri tarafından değerlendirilecek ve başarılı çalışmalar AquaChallenge'ın iletişim kanallarında paylaşılacak.

Projelerde yer alan öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla profesyonel deneyim kazanacak ve portföylerini güçlendirecekler.

Projeler arasında, DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle yürütülecek deniz temizliği kampanyaları, üniversiteleri buluşturan "SKODA AquaUni Projesi" ve "AquaKids" projesi yer alıyor.

İşbirliği, üniversite öğrencilerine mesleki deneyim kazandırmanın yanı sıra spor, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temalarında örnek bir eğitim ve toplumsal katkı modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Gençlerden çevre ve toplum için fark yaratan adımlar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, gerçekleştirdikleri işbirliğinin hem eğitim hem de toplumsal fayda açısından önemli olduğunu belirtti.

Durman, ilgili işbirliğinin öğrencilerin iletişim becerilerini gerçek projelerle geliştirmelerini sağlarken, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk duygusunu da güçlendirdiğini vurgulayarak, "Gençlerin, sporun birleştirici gücüyle sürdürülebilir bir gelecek için fark yaratmalarını son derece değerli buluyorum." ifadesini kullandı.

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel de Yeditepe Üniversitesi ile başlattıkları işbirliklerinin, gençlerin enerjisiyle sporun, çevrenin ve iletişimin birleştiği güçlü bir platform oluşturduğuna dikkati çekerek, amaçlarının, sporu bir yaşam kültürü haline getirirken topluma da değer katmak olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
