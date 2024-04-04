Üye Girişi
Haberler

YEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda kesintisiz enerji sunacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, Ramazan Bayramı boyunca kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, 659 personel ve 127 jeneratörün ilgili yerlerde konumlandırıldığını söyledi.

Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya illerinde yaklaşık 3 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda hem saha hem de çağrı merkezi çalışanları ile 7/24 görev başında olacak. Ramazan Bayramı'nda da kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren YEDAŞ, 5 bölgede 659 arıza onarım personeli, 241 araç ve 73 nöbetçi amirin bayram tatili boyunca hizmet vermesini planladı.

Toplam 659 personel ve 127 jeneratör ilgili yerlerde konumlandırıldı

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, alınan önlemler hakkında, "YEDAŞ olarak, bayram boyunca kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 659 arıza onarım personeli, 241 araç ve 73 nöbetçi amir bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Meydana gelebilecek arızaları anlık takip etmek, uzaktan müdahalelerini sağlamak ve saha ekiplerimizle koordineli ilerleyebilmek adına 45 kişiden oluşan operasyon merkezi kadrosu 7/24 görevleri başında olacak. Ayrıca, dağıtım şebekesinde yaşanacak herhangi bir kesinti halinde, 127 adet jeneratör, ihtiyaç durumunda devreye alınabilecek şekilde kritik lokasyonlarda konumlandırılacak" dedi.

Bayramda planlı bakım çalışmalarının da askıya alındığını aktaran Yunus Emre Bilgi, uzaktan izleme sistemleri, çağrı merkezi ve diğer kanallar üzerinden gelen bildirimler doğrultusunda, ilgili yere en yakın ekibi yönlendirerek arızanın giderilmesini sağlayacaklarını belirtti.

7/24 çağrı merkezi desteği

Şirketten yapılan açıklamada, "Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan YEDAŞ, tüm müşterilerin talep ve şikayetlerine hızlı dönüş sağlamak adına, çağrı merkezinde maksimum sayıda müşteri temsilcisini görevlendirdi. Tüm bu organizasyonun eksiksiz ilerlemesini sağlayacak iletişim ekibi YEDAŞ Genel Müdürlük binasında konumlandırıldı. Buna ek olarak, muhtar WhatsApp grupları ile de koordineli şekilde iletişimin sürdürülmesi planlandı. Bu kapsamda, 186 Çağrı Merkezi, 0530 10 60 186 numaralı WhatsApp hattı, www.yedas.com Webchat, YEDAŞ destek Twitter hesabı ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden talep ve şikayetlere cevap verecek" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Enerji Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır? POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru şartları neler? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2024? Maraş bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bayburt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Batman bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bartın bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Artvin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Ardahan bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title