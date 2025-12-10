Haberler

YEDAŞ kesintisiz enerji hizmetini sürdürülebilmek için kış hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ, kış aylarında kesintisiz enerji hizmeti sağlamak için teknik ve operasyonel hazırlıklarını tamamladı. Şirket, kritik hatlarda güçlendirme çalışmaları, bakım-onarım ve saha planlaması ile enerji arzının sürekliliğini desteklemeyi hedefliyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), kış aylarının zorlu iklim koşullarında kesintisiz enerji hizmetinin sürdürülebilmesi için teknik ve operasyonel hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre YEDAŞ, kritik hatlarda yürüttüğü güçlendirme çalışmaları, bakım-onarım uygulamaları, kapsamlı saha planlaması ve 7/24 müdahale düzeniyle, kış döneminde enerji arzının düzenli şekilde devam etmesini destekleyen güçlü bir altyapı oluşturdu.

Ayrıca, trafo merkezlerinde gerçekleştirilen kontroller, direk ve iletken yenilemeleri, izolasyon uygulamaları ve hatların mevsimsel risklere karşı güçlendirilmesi hazırlık sürecinin ana bileşenleri arasında yer aldı.

Bu kapsamda saha ekipleri kış koşullarına uygun şekilde yeniden konumlandırıldı ve operasyon planları, ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı ulaşım sağlayacak şekilde düzenlendi.

Kritik öneme sahip hatlarda sürdürülen bakım-onarım programları çerçevesinde, trafoların, direklerin ve iletkenlerin teknik dayanımını artıran çalışmalara ağırlık veren YEDAŞ, kar, buzlanma ve rüzgar yükünün yüksek olduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarla, kış koşullarında oluşabilecek risklerin en aza indirilmesini amaçladığını bildirdi.

Uzaktan izleme ve kumanda imkanı sağlayan SCADA (Merkezi Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi) üzerinden hat gözetimi yoğunlaştırılarak, arıza tespitinde hızlı aksiyon alınmasını desteklendi.

Dijital ihbar kanalları, çağrı merkezi ve mobil uygulamalar üzerinden iletilen bildirimlerin sahaya hızlı aktarılabilmesi için iletişim akışı güçlendirilirken, araç filosunun kış şartlarına uygun hale getirilmesiyle sahadaki müdahale kapasitesi artırıldı.

Yürütülen bu teknik hazırlıklar, kış dönemi boyunca operasyon süreçlerinin bütünlüklü ve koordineli bir şekilde ilerlemesine zemin oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Dağıtım Direktörü Ümit Yaşar Kışla, enerji hizmetinin toplumsal yaşam için taşıdığı önem nedeniyle hazırlıkların geniş bir plan çerçevesinde yürütüldüğünün altını çizerek, "Elektrik, modern yaşamın en temel ihtiyaçlarından biridir. Aydınlatma, ısınma, iletişim ve sağlık gibi kritik alanların tamamı enerjinin sürekliliğine bağlıdır. Bu nedenle kış döneminde olumsuz hava koşullarının hizmeti etkilememesi için tüm süreçler ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kışla, ekiplerin konumlandırılmasından operasyon merkezlerinin çalışma düzenine kadar her aşamanın, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale sağlayacak bir yapı oluşturacak şekilde planlandığını belirterek, "Teknik altyapı, izleme sistemleri ve sahadaki hazırlıklarımız kış dönemine tam uyumlu hale getirilmiştir. Amacımız, bölge halkının en yoğun kış şartlarında dahi enerjiye kaliteli ve kesintisiz şekilde erişimini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
title