Haberler

YEDAŞ İyilik Kulübü'nden kitap bağışı kampanyası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) İyilik Kulübü, çalışanlarının gönüllü katkılarıyla Samsun'un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan iki ilkokula 2 bin kitap bağışlayarak öğrencilerin eğitimine destek oldu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) İyilik Kulübü, çalışanlarının gönüllü katkılarıyla Samsun'un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan iki ilkokula 2 bin kitap bağışlayarak öğrencilerin eğitimine destek oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ, toplumsal faydayı önceleyen çalışmaları kapsamında İyilik Kulübü aracılığıyla Çarşamba Şenyurt İlkokulu ve Kavak Ertuğrul Deniz Şehitleri İlkokulu'nun kütüphanelerini zenginleştirdi.

Bağışlanan 2 bin kitap, dünya çocuk klasikleri, masal kitapları, öğretici hikayeler ve çeşitli okuma kaynaklarından oluşan geniş bir seçkiyle öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Kütüphanelerde yer alan kitapların büyük kısmı YEDAŞ çalışanlarının gönüllü bağışlarıyla toplandı. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İyilik Kulübü tarafından temin edilen yüzlerce yeni kitap da koleksiyona eklendi. Böylece proje, hem çalışanları kapsayan hem de bölgeye doğrudan dokunan güçlü bir dayanışma örneği oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, gerçekleştirilen çalışmanın şirketin değerleriyle uyumlu önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İyilik Kulübümüz, çalışanlarımızın gönüllü desteğiyle kısa sürede anlamlı projeler üreten bir yapıya dönüştü. Bu yıl iki okula toplam 2 bin kitap ulaştırarak öğrencilerin okuma kaynaklarına katkı sağlamanın sevincini yaşıyoruz. Eğitime yapılan her desteğin geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de daha fazla çocuğa ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Genç, İyilik Kulübü ile yürütülen projelerin çalışanlarda güçlü bir aidiyet oluşturduğunu ve YEDAŞ'ın toplumla kurduğu bağa değer kattığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri

Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri
2026 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı

Yaklaşık 2 milyon bilet satıldı! Dünya bu anı bekliyor
Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte Pep Guardiola'nın istediği Türk yıldız

Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte istediği Türk yıldız
Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi

Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi
Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisine yetişecek

Galatasaray'ın yıldızı taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Esnafların beklenmedik hamlesi büyük bir trajedinin önüne geçti
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.