YEDAŞ İyilik Kulübü'nden kitap bağışı kampanyası

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) İyilik Kulübü, çalışanlarının gönüllü katkılarıyla Samsun'un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan iki ilkokula 2 bin kitap bağışlayarak öğrencilerin eğitimine destek oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ, toplumsal faydayı önceleyen çalışmaları kapsamında İyilik Kulübü aracılığıyla Çarşamba Şenyurt İlkokulu ve Kavak Ertuğrul Deniz Şehitleri İlkokulu'nun kütüphanelerini zenginleştirdi.

Bağışlanan 2 bin kitap, dünya çocuk klasikleri, masal kitapları, öğretici hikayeler ve çeşitli okuma kaynaklarından oluşan geniş bir seçkiyle öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Kütüphanelerde yer alan kitapların büyük kısmı YEDAŞ çalışanlarının gönüllü bağışlarıyla toplandı. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İyilik Kulübü tarafından temin edilen yüzlerce yeni kitap da koleksiyona eklendi. Böylece proje, hem çalışanları kapsayan hem de bölgeye doğrudan dokunan güçlü bir dayanışma örneği oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, gerçekleştirilen çalışmanın şirketin değerleriyle uyumlu önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İyilik Kulübümüz, çalışanlarımızın gönüllü desteğiyle kısa sürede anlamlı projeler üreten bir yapıya dönüştü. Bu yıl iki okula toplam 2 bin kitap ulaştırarak öğrencilerin okuma kaynaklarına katkı sağlamanın sevincini yaşıyoruz. Eğitime yapılan her desteğin geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de daha fazla çocuğa ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Genç, İyilik Kulübü ile yürütülen projelerin çalışanlarda güçlü bir aidiyet oluşturduğunu ve YEDAŞ'ın toplumla kurduğu bağa değer kattığını da sözlerine ekledi.