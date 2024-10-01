Üye Girişi
Haberler

YEDAŞ, Boyabat'ta 8 Milyon TL'lik Elektrik Altyapı Yatırımı Başlattı

YEDAŞ, Boyabat'ta 8 Milyon TL'lik Elektrik Altyapı Yatırımı Başlattı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEDAŞ, Sinop'un Boyabat ilçesinde başlattığı 8 milyon TL'lik bakım onarım çalışmaları ile alçak ve yüksek gerilim direklerini yenileyerek enerji altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Çalışmalarla bölgedeki enerji dağıtımının daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

YEDAŞ, Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 milyon TL'lik bakım onarım çalışması başlattı.

YEDAŞ, Sinop'un Boyabat ilçesinde başlattığı geniş çaplı bakım onarım çalışmaları ile elektrik direklerini yenileyerek enerji alt yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, bölgede, kaliteli ve sürdürülebilir enerji dağıtımı sağlanması amacıyla 120 adet alçak gerilim ağaç direk ve 85 adet yüksek gerilim ağaç direk, demir direklerle değiştirildi. Toplamda 10 bin kilometrelik alanda yapılan bu çalışma, 890 kullanıcının enerji ihtiyacını doğrudan etkiledi. Elektrik hatlarının yenilenmesi ile bölgedeki enerji dağıtımının daha verimli ve daha sürdürülebilir hale gelmesi sağlandı. Yapılan bakım onarım çalışması ile yoğun hava şartlarının meydana getirebileceği sorunlar da ön görülerek bölgede yaşayan insanların rahat bir kış geçirmesi için önlem alınmış oldu. 205 adet enerji nakil direğini kapsayan projede, bugüne kadar 1 milyon 760 bin TL harcanırken Boyabat'ta yapılan diğer geniş çaplı bakım onarım çalışmaları ile 2024 yılı içinde toplamda 8 milyon harcanmış oldu. 2024 yılı sonuna kadar ise yapılan yatırımların 13 milyon TL'yi bulması beklenirken bu yatırımlar sayesinde bölgedeki enerji altyapısının uzun yıllar boyunca sorunsuz hizmet vermesi hedefleniyor.

Koray Keseroğlu: "Elektrik direklerini yenileyerek kesintisiz enerji sağlıyoruz"

YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "YEDAŞ olarak enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla Boyabat bölgesinde kapsamlı bir direk yenileme çalışması yürütüyoruz. Eskiyen ağaç direkleri demir direklerle değiştirerek muhtemel enerji kesintilerinin de önüne geçiyoruz. Bu çalışmalar sayesinde, kullanıcılarımıza kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamayı hedefliyoruz."

Keseroğlu ayrıca, "Bu çalışma, bölgemizde enerji hatlarının daha dayanıklı olmasını sağlayarak, özellikle yoğun kış şartlarında yaşanabilecek sorunları minimuma indirecektir. Yaptığımız yatırımlar, sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de güvence altına almayı amaçlıyor. Yıl sonuna kadar devam edecek olan bu çalışmalarla Boyabat'ta enerji hatlarının modernizasyonunu tamamlayacağız ve böylece bölgedeki hizmetimizi daha verimli hale getireceğiz" diye ekledi.

YEDAŞ, Boyabat'taki direk yenileme çalışmalarıyla enerji dağıtımının kalitesini artırarak, bölge halkına kesintisiz ve güvenilir enerji sağlama misyonunu sürdürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi Boyabat Enerji Çevre Yaşam Yedaş sinop

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });