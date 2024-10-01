YEDAŞ, Boyabat'ta 8 Milyon TL'lik Elektrik Altyapı Yatırımı Başlattı

YEDAŞ, Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 milyon TL'lik bakım onarım çalışması başlattı.

YEDAŞ, Sinop'un Boyabat ilçesinde başlattığı geniş çaplı bakım onarım çalışmaları ile elektrik direklerini yenileyerek enerji alt yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, bölgede, kaliteli ve sürdürülebilir enerji dağıtımı sağlanması amacıyla 120 adet alçak gerilim ağaç direk ve 85 adet yüksek gerilim ağaç direk, demir direklerle değiştirildi. Toplamda 10 bin kilometrelik alanda yapılan bu çalışma, 890 kullanıcının enerji ihtiyacını doğrudan etkiledi. Elektrik hatlarının yenilenmesi ile bölgedeki enerji dağıtımının daha verimli ve daha sürdürülebilir hale gelmesi sağlandı. Yapılan bakım onarım çalışması ile yoğun hava şartlarının meydana getirebileceği sorunlar da ön görülerek bölgede yaşayan insanların rahat bir kış geçirmesi için önlem alınmış oldu. 205 adet enerji nakil direğini kapsayan projede, bugüne kadar 1 milyon 760 bin TL harcanırken Boyabat'ta yapılan diğer geniş çaplı bakım onarım çalışmaları ile 2024 yılı içinde toplamda 8 milyon harcanmış oldu. 2024 yılı sonuna kadar ise yapılan yatırımların 13 milyon TL'yi bulması beklenirken bu yatırımlar sayesinde bölgedeki enerji altyapısının uzun yıllar boyunca sorunsuz hizmet vermesi hedefleniyor.

Koray Keseroğlu: "Elektrik direklerini yenileyerek kesintisiz enerji sağlıyoruz"

YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "YEDAŞ olarak enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla Boyabat bölgesinde kapsamlı bir direk yenileme çalışması yürütüyoruz. Eskiyen ağaç direkleri demir direklerle değiştirerek muhtemel enerji kesintilerinin de önüne geçiyoruz. Bu çalışmalar sayesinde, kullanıcılarımıza kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamayı hedefliyoruz."

Keseroğlu ayrıca, "Bu çalışma, bölgemizde enerji hatlarının daha dayanıklı olmasını sağlayarak, özellikle yoğun kış şartlarında yaşanabilecek sorunları minimuma indirecektir. Yaptığımız yatırımlar, sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de güvence altına almayı amaçlıyor. Yıl sonuna kadar devam edecek olan bu çalışmalarla Boyabat'ta enerji hatlarının modernizasyonunu tamamlayacağız ve böylece bölgedeki hizmetimizi daha verimli hale getireceğiz" diye ekledi.

YEDAŞ, Boyabat'taki direk yenileme çalışmalarıyla enerji dağıtımının kalitesini artırarak, bölge halkına kesintisiz ve güvenilir enerji sağlama misyonunu sürdürüyor. - SİNOP