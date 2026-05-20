Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 35,07 Arttı

TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) nisan ayında aylık yüzde 4,16, yıllık yüzde 35,07 artış gösterdi. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 125,66 ile dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) nisan ayında aylık yüzde 4,16, yıllık yüzde 35,07 arttı.

TÜİK, nisan ayı "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,07 artış kaydetti; 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,24 artış yaşandı.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 34,87 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 46,81, imalatta yüzde 34,87 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde ise ara mallarında yüzde 29,24, dayanıklı tüketim malları yüzde 34,37 artış oldu. Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,90, enerjide yüzde 125,66 ve sermaye mallarında ise yüzde 25,15 artış gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,27 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimlerinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,19 azalma yaşanırken, imalat yüzde 4,27 arttı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise, ara mallarında yüzde 3,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,28 artış kaydedildi. Dayanıksız tüketim mallarında ise yüzde 3,01 artış olurken, enerji yüzde 14,96 artış, sermaye mallarında yüzde 3,08 artış kaydedildi.

Kaynak: ANKA
