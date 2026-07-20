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Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 30,33 arttı

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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %0,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,33 artış gösterdi. Sanayi sektörlerinde madencilik ve imalat yıllık artışlar gösterirken, enerjide aylık düşüş yaşandı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 30,33 arttı, aylık yüzde 0,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bana göre, YD-ÜFE 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,85 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,33 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,07 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,08 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45,13 artış, imalatta yüzde 30,08 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 30,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,79 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,96 artış, enerjide yüzde 61,56 artış, sermaye mallarında yüzde 20,69 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,47 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,26 artış, imalatta yüzde 0,47 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,02 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,75 artış, enerjide yüzde 13,08 azalış, sermaye mallarında yüzde 0,84 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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