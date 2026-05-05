Yazılım alanında faaliyet gösteren Dassault Systemes bayileri hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, mühendislik ve tasarım alanında kullanılan yazılımların sağlayıcısı Dassault Systemes bayileri hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, 4 Aralık 2025'te 3D tasarım, simülasyon ve ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımlarının geliştirilmesi, küresel ölçekte pazarlanması ve yerel düzeyde satış-destek hizmetlerinin sunulması alanlarında faaliyet gösteren Dassault Systemes hakkında, bayilik kanalına yönelik çeşitli yollarla müşteri kısıtlaması ve yeniden satış fiyatını belirlemesi suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açtığı anımsatıldı.

Bu kapsamda yerinde inceleme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Dassault bayilerinden Yenasoft Yazılım Donanım ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret LTD Şti, ABKTeknik İmalat ve Mühendislik Çözümleri Ltd. Şti, Metropolsoft Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret LTD Şti, Tekyaz Teknolojik Yazılımlar ve Makina Ticaret AŞ ve Armada Yazılım AŞ ile bayilik ilişkisi 2021 yılında sona ermiş olan Ses3000 CNC Takım Tezgahları ve Bilgisayar Sistemleri LTD Şti'nin, mühendisler ve tasarımcılar tarafından makine parçaları, tüketici ürünleri ve karmaşık sistemlerin üç boyutlu tasarlanması, analiz edilmesi ve teknik çizimlerinin oluşturulması amacıyla kullanılan bilgisayar destekli tasarım (computer-aided design, CAD) yazılımı olan SolidWorks ürününün satışına yönelik fiyat ve vade gibi satış koşullarını belirledikleri, müşteri paylaşımında bulundukları ve iş gücüne yönelik çalışan ayartmama anlaşmaları yaptıkları yönünde bulgular elde edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu çerçevede anılan teşebbüslerin kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı kaydedildi.

Öte yandan, kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
