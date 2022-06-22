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Yaz sezonu balıkları tezgahlarda yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yaz sezonu balıkları tezgahlarda yerini aldı

Kütahya'nın Tavşanlı Balık Pazarı'nda yaz sezonu balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı Balık Pazarı'nda yaz sezonu balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Tavşanlı Balık Pazarı'nda taze ve farklı türde balık satışları devam ediyor. Balık Pazarındaki esnaflardan Mustafa Coşar, "Yaz sezonu balık çeşitleri tegahlarımızda yerini aldı. 15 Mart - 15 Haziran arasında birçok göl, dere ve baraj balıklarının tutulması yasak idi. Şimdi bu yasakların kalkması ile sazan, alabalık, kadife, alay, akbalık, kızılkanat gibi çeşitli balıklar tezgahlarımızda yerini aldı. Halkımıza bol çeşit ve ucuz etiketlerle hizmet veriyoruz. Balık fiyatları İstanbul ve diğer deniz şehirleri ile hemen hemen aynı. İlçenin balık ihtiyacını karşılayan pazarımızda deniz balıklarından palamut, çupra ve levrek de bulunmaktadır. Balıklarımızın fiyatları 30 ile 60 TL arasında değişmektedir. Tüm halkımızı sağlık için balık yemeye davet ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Coşar Tavşanlı Kütahya Ekonomi Haberler

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