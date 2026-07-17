İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nde Dev İhale İçin Geri Sayım Başladı... Çinli de Var, Yerli Şirketler De

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne inşa edilecek çift hatlı yeni demiryolu projesine ilişkin ihalede geri sayım başladı. Son yılların en yüksek bütçeli ihalesine, Çinli şirketler damga vurabilir. Türkiye'den de başta Kalyon olmak üzere Çelikler, Metgün, Özaltın, Türkerler, İçtaş, Cengiz ve Makyol adları öne çıkıyor. Projede, yabancı ve yerli şirketlerin oluşturdukları konsorsiyumların da gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, ihale sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının ve inşaata geçilmesinin hedeflendiğini söyledi. Gözler, ağustos ayına çevrildi.

İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi (INRAIL) kapsamında, yaklaşık 126 kilometre uzunluğunda, mevcut altyapıdan bağımsız yeni çift hatlı demiryolu hattı inşa edilecek. Söz konusu hat elektriklendirilecek ve sinyalizasyon sistemleri de kurulacak. Demiryolu hattı, Çayırova İstasyonu'ndan başlayacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Çatalca İstasyonu'nda son bulacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, demiryolu geçişi için ayrılmış alan bulunuyor. Proje kapsamında, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na demiryolu bağlantıları sağlanacak.

NİSANDA ÖN DUYURU YAPILDI

Projeye ilişkin, "Elektrifikasyon Dahil Altyapı-Üstyapı İşlerinin Tasarımı ve İnşaatı" için ön ilan, 21 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Proje, 4 lot halinde gerçekleştirilecek. Lot 1: Çayırova-Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtdoğmuş Koridoru İnşaat ve Elektrifikasyon İşleri, Lot 2: Kurtdoğmuş-Alibahadır Koridoru İnşaat ve Elektrifikasyon İşleri, Lot 3: Alibahadır-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Mithatpaşa Koridoru İnşaat ve Elektrifikasyon İşleri, Lot 4: Mithatpaşa-İstanbul Havalimanı-Çatalca Koridoru İnşaat ve Elektrifikasyon İşleri olarak belirlendi.

GÖZLER İHALEDE

Projeye ilişkin ihale süreci devam ediyor. Dev bütçeli, milyarlarca dolarlık ihaleye, Çinli şirketler damga vurabilir. Türkiye'den Kalyon olmak üzere Çelikler, Metgün, Özaltın, Türkerler, İçtaş, Cengiz ve Makyol adları öne çıkıyor.

Projede, yabancı ve yerli şirketlerin oluşturdukları konsorsiyumların da gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ihale sürecini en kısa sürede tamamlamayı, bu yıl içinde de inşaatı başlatmayı hedefliyor. Gözler, bu nedenle ağustos ayına çevrildi.

Kaynak: ANKA