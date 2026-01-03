Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesine geçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle "2. alarm seviyesi" uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saatte ortalama 80 kilometreyi geçen rüzgar sebebiyle köprüde 2. alarm seviyesine geçildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama saatte 80 kilometre üzeri ve zaman zaman anlık saatte 90 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığıyla hızlarını saatte 60 kilometreye düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Köprüyü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz."