Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş
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Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın, yüzde 1,02'lik gerilemeyle 4.212 TL'ye indi. Çeyrek altın 6.965 TL, cumhuriyet altını 27.650 TL seviyesinde. Ons altın ise 3.294 dolara düştü. Uzmanlara göre ABD'nin ticaret anlaşmaları ve Orta Doğu'daki ateşkes, piyasalarda iyimserliği artırarak altına olan talebi azalttı.

Altın fiyatlarında düşüş trendi devam ediyor. Dün ons altındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 düşüşle 4.255 TL'den tamamlamıştı. Bugün ise saat 11.30 itibarıyla yüzde 1,02 oranında bir düşüş daha kaydederek 4.212 TL seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Çeyrek altın şu sıralarda 6.965 TL, cumhuriyet altını ise 27.650 TL'den satışa sunuluyor. Altının ons fiyatı da yüzde 1 değer kaybederek 3.294 dolar seviyelerine geriledi. Uzmanlara göre bu düşüş, küresel piyasalarda risk iştahının artması ve belirsizliğin azalmasından kaynaklanıyor.

İYİMSERLİK HAKİM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşması imzalandığını duyurması ve Hindistan ile büyük bir anlaşmanın yolda olduğunu açıklaması, piyasalarda iyimserliği artırdı. Avrupa Birliği'nin de ABD ile anlaşmaya hazır olduklarını bildirmesi bu havayı destekledi. Ayrıca Orta Doğu'da sağlanan ateşkesin bölgesel tansiyonu düşürmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflattı. Analistlere göre bu gelişmeler, altına olan talebi azaltarak fiyatların geri çekilmesinde etkili oldu. Teknik analiz açısından, altının ons fiyatında 3.260 dolar seviyesi destek, 3.330 dolar ise direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUfuk AYDEMİR:

ALTIN FİYATI ŞİŞMİŞ %0,88 DÜŞMÜŞ SERT DÜŞÜŞ DEDİĞİN NE 1000 LİRAMI DÜŞTÜ ? ÇEYREK OLMUŞ 7000 LİRA 100 LİRA DÜŞSE NE DÜŞMESE NE HANGİ KAFAYLA BU HABERLERİ YAPIYOSUNUZ PUDRA ŞEKERİMİ İÇİYOSUNUZ NE YAPIYOSUNUZ ?

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Düşsün düşsün alalım Altin her daim kazandırır heleki bu dünya olaylarında

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