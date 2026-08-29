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Fonlarda haftalık kazanç: Kıymetli madenler önde

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,74, BES fonları yüzde 1,23 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,74, BES fonları yüzde 1,23 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,79 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken en düşük getiri yüzde 0,42 ile "Serbest Fonlar"da oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,69 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken en düşük getiri yüzde 0,61 ile "Para Piyasası"nda gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları0,741801228
Borsa Yatırım Fonları1,61291
Borçlanma Araçları Fonları0,96850
Fon Sepeti Fonları1,35922
Hisse Senedi Fonları1,4717018
Karma ve Değişken Fonlar1,1115821
Katılım Fonları1,431061
Kıymetli Maden Fonları2,79270
Para Piyasası Fonları0,76810
Serbest Fon0,421082186
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları1,233928
Başlangıç Fonları0,89100
Borçlanma Araçları1,11450
Değişken1,201182
Devlet Katkısı1,69120
Endeks1,1331
Fon Sepeti Fonu1,33231
Hisse Senedi1,19402
Karma1,04120
Katılım1,11431
Kıymetli Madenler2,69200
OKS Katılım0,80240
OKS Standart1,37100
Para Piyasası0,61121
Standart1,44130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,2230
(Sürecek)

Kaynak: AA
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