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Yatırım ve BES Fonları Haftalık Getiri Raporu

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,81, BES fonları yüzde 1,28 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,81, BES fonları yüzde 1,28 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,41 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en düşük getiri yüzde 0,43 ile "Serbest Fon" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,52 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde 0,75 ile "OKS Katılım" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 0,811801222
Borsa Yatırım Fonları1,89263
Borçlanma Araçları Fonları0,78850
Fon Sepeti Fonları2,02940
Hisse Senedi Fonları1,2115432
Karma ve Değişken Fonlar1,6116213
Katılım Fonları1,581042
Kıymetli Maden Fonları3,41270
Para Piyasası Fonları0,77810
Serbest Fon0,431094175
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,2838019
Başlangıç Fonları0,76100
Borçlanma Araçları0,78450
Değişken1,1210812
Devlet Katkısı1,10120
Endeks1,6340
Fon Sepeti Fonu1,91231
Hisse Senedi1,45366
Karma1,42110
Katılım1,48440
Kıymetli Madenler3,52200
OKS Katılım0,75240
OKS Standart0,91100
Para Piyasası0,76130
Standart0,96130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8830
(Sürecek)

Kaynak: AA
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