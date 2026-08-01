Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,34, BES fonları yüzde 1,55 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,76 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 4,39 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,77 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası" kategorilerinde görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 4,62 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -1,34 1107 915 Borsa Yatırım Fonları -3,51 10 20 Borçlanma Araçları Fonları 0,58 83 2 Fon Sepeti Fonları -1,21 21 72 Hisse Senedi Fonları -4,39 6 179 Karma ve Değişken Fonlar -1,83 38 136 Katılım Fonları -0,65 53 53 Kıymetli Maden Fonları -0,38 4 23 Para Piyasası Fonları 0,76 78 1 Serbest Fon -1,17 824 449 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -1,55 106 292 Başlangıç Fonları 0,77 10 0 Borçlanma Araçları 0,40 37 6 Değişken -2,26 15 106 Devlet Katkısı -1,99 0 12 Endeks -4,62 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,43 4 20 Hisse Senedi -4,38 0 42 Karma -0,73 3 8 Katılım -1,70 8 36 Kıymetli Madenler -0,41 1 19 OKS Katılım -0,08 12 12 OKS Standart -0,70 0 10 Para Piyasası 0,77 13 0 Standart -0,80 1 12 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,73 1 2

Kaynak: AA

(Sürecek)