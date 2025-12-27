Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,58 ve BES fonları yüzde 0,98 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,59 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, tek gerileyen yüzde 0,03 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,90 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen yüzde 0,42 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,58 1586 373 Borsa Yatırım Fonları 0,94 19 9 Borçlanma Araçları Fonları 0,74 83 1 Fon Sepeti Fonları 2,16 85 2 Hisse Senedi Fonları -0,03 80 93 Karma ve Değişken Fonlar 0,93 126 31 Katılım Fonları 1,50 86 3 Kıymetli Maden Fonları 4,59 24 0 Para Piyasası Fonları 0,73 75 0 Serbest Fon 0,35 1027 243 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,98 333 57 Başlangıç Fonları 0,83 10 0 Borçlanma Araçları 0,87 44 0 Değişken 0,60 107 28 Devlet Katkısı 0,51 12 0 Endeks -0,42 1 3 Fon Sepeti Fonu 1,67 21 2 Hisse Senedi 0,06 16 19 Karma 1,04 8 0 Katılım 1,38 36 1 Kıymetli Madenler 4,90 16 0 OKS Katılım 0,95 23 1 OKS Standart 0,45 10 0 Para Piyasası 0,77 12 0 Standart 0,73 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,13 1 2

(Sürecek)