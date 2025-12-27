Yatırımcı rehberi

Haberler

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,58, BES fonları ise yüzde 0,98 değer kazandı. Kıymetli Maden Fonları en çok kazandıran kategoriler arasında öne çıkarken, Hisse Senedi Fonları en az değer kaybeden oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,58 ve BES fonları yüzde 0,98 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,59 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, tek gerileyen yüzde 0,03 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,90 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen yüzde 0,42 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları0,581586373
Borsa Yatırım Fonları0,94199
Borçlanma Araçları Fonları0,74831
Fon Sepeti Fonları2,16852
Hisse Senedi Fonları-0,038093
Karma ve Değişken Fonlar0,9312631
Katılım Fonları1,50863
Kıymetli Maden Fonları4,59240
Para Piyasası Fonları0,73750
Serbest Fon0,351027243
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları0,9833357
Başlangıç Fonları0,83100
Borçlanma Araçları0,87440
Değişken0,6010728
Devlet Katkısı0,51120
Endeks-0,4213
Fon Sepeti Fonu1,67212
Hisse Senedi0,061619
Karma1,0480
Katılım1,38361
Kıymetli Madenler4,90160
OKS Katılım0,95231
OKS Standart0,45100
Para Piyasası0,77120
Standart0,73130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,1312
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
