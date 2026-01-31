Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,46 ve BES fonları yüzde 4,12 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 15,19 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 15,61 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 2,46 1826 149 Borsa Yatırım Fonları 7,39 29 0 Borçlanma Araçları Fonları 0,85 84 0 Fon Sepeti Fonları 6,45 88 0 Hisse Senedi Fonları 5,33 174 1 Karma ve Değişken Fonlar 2,64 150 9 Katılım Fonları 3,78 89 0 Kıymetli Maden Fonları 15,19 25 0 Para Piyasası Fonları 0,81 75 0 Serbest Fon 1,63 1141 139 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 4,12 390 1 Başlangıç Fonları 1,02 10 0 Borçlanma Araçları 1,05 44 0 Değişken 4,07 134 1 Devlet Katkısı 3,90 12 0 Endeks 8,50 4 0 Fon Sepeti Fonu 5,81 23 0 Hisse Senedi 5,84 35 0 Karma 4,16 8 0 Katılım 4,14 37 0 Kıymetli Madenler 15,61 17 0 OKS Katılım 1,56 24 0 OKS Standart 2,34 10 0 Para Piyasası 1,02 12 0 Standart 2,69 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,68 3 0

