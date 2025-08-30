Yatırım ve BES Fonları Haftalık Getirilerde Yükseliş Gösterdi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76, BES fonları ise yüzde 0,65 değer kazandı. Kıymetli maden fonları, her iki kategoride de en fazla yükselişi gösterdi.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,16 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,22 ile kıymetli madenlerde görülürken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 0,761550297
Borsa Yatırım Fonları0,70169
Borçlanma Araçları Fonları0,82820
Fon Sepeti Fonları0,99812
Hisse Senedi Fonları0,379272
Karma ve Değişken Fonlar1,0513027
Katılım Fonları1,07762
Kıymetli Maden Fonları2,16220
Para Piyasası Fonları0,82710
Serbest Fon0,70996194
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 0,6535247
Başlangıç Fonları0,92100
Borçlanma Araçları0,79450
Değişken0,4611726
Devlet Katkısı0,48120
Endeks0,0923
Fon Sepeti Fonu0,85220
Hisse Senedi0,151718
Karma0,9090
Katılım0,84360
Kıymetli Madenler2,22150
OKS Katılım0,69240
OKS Standart0,61100
Para Piyasası0,88130
Standart0,64130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,6130
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
