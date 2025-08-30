Yatırım ve BES Fonları Haftalık Getirilerde Yükseliş Gösterdi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76 ve BES fonları yüzde 0,65 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,16 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,22 ile kıymetli madenlerde görülürken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,76 1550 297 Borsa Yatırım Fonları 0,70 16 9 Borçlanma Araçları Fonları 0,82 82 0 Fon Sepeti Fonları 0,99 81 2 Hisse Senedi Fonları 0,37 92 72 Karma ve Değişken Fonlar 1,05 130 27 Katılım Fonları 1,07 76 2 Kıymetli Maden Fonları 2,16 22 0 Para Piyasası Fonları 0,82 71 0 Serbest Fon 0,70 996 194 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,65 352 47 Başlangıç Fonları 0,92 10 0 Borçlanma Araçları 0,79 45 0 Değişken 0,46 117 26 Devlet Katkısı 0,48 12 0 Endeks 0,09 2 3 Fon Sepeti Fonu 0,85 22 0 Hisse Senedi 0,15 17 18 Karma 0,90 9 0 Katılım 0,84 36 0 Kıymetli Madenler 2,22 15 0 OKS Katılım 0,69 24 0 OKS Standart 0,61 10 0 Para Piyasası 0,88 13 0 Standart 0,64 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,61 3 0

