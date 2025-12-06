Yatırımcı rehberi (3)

Haberler

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,21 ve BES fonları yüzde 0,86 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş, yüzde 1,77 ile 'Fon Sepeti Fonları'nda gerçekleşti. Gerileyen fon bulunmazken toplamda birçok fon kazandırdı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 1,211748192
Borsa Yatırım Fonları0,88217
Borçlanma Araçları Fonları1,08831
Fon Sepeti Fonları1,77860
Hisse Senedi Fonları0,6213040
Karma ve Değişken Fonlar1,1414610
Katılım Fonları0,81862
Kıymetli Maden Fonları0,89240
Para Piyasası Fonları0,75750
Serbest Fon1,331118139
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 0,8636426
Başlangıç Fonları0,73100
Borçlanma Araçları1,32440
Değişken0,6211916
Devlet Katkısı1,49120
Endeks0,8240
Fon Sepeti Fonu1,36230
Hisse Senedi0,352510
Karma0,8680
Katılım0,99370
Kıymetli Madenler0,88160
OKS Katılım0,60240
OKS Standart1,27100
Para Piyasası0,74120
Standart1,55130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8230
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
