Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,21 ve BES fonları yüzde 0,86 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,77 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,55 ile "Standart"ta görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 1,21 1748 192 Borsa Yatırım Fonları 0,88 21 7 Borçlanma Araçları Fonları 1,08 83 1 Fon Sepeti Fonları 1,77 86 0 Hisse Senedi Fonları 0,62 130 40 Karma ve Değişken Fonlar 1,14 146 10 Katılım Fonları 0,81 86 2 Kıymetli Maden Fonları 0,89 24 0 Para Piyasası Fonları 0,75 75 0 Serbest Fon 1,33 1118 139 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,86 364 26 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları 1,32 44 0 Değişken 0,62 119 16 Devlet Katkısı 1,49 12 0 Endeks 0,82 4 0 Fon Sepeti Fonu 1,36 23 0 Hisse Senedi 0,35 25 10 Karma 0,86 8 0 Katılım 0,99 37 0 Kıymetli Madenler 0,88 16 0 OKS Katılım 0,60 24 0 OKS Standart 1,27 10 0 Para Piyasası 0,74 12 0 Standart 1,55 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,82 3 0

(Sürecek)