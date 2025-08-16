Yatırım Fonları Yükselirken BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları yüzde 0,10 değer kaybetti. En fazla yükseliş 'Serbest Fon'da, en çok kayıp ise 'Hisse Senedi Fonları'nda yaşandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,10 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,81 ile "Serbest Fon"da gerçekleşirken, en çok gerileyen yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,80 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en çok düşüş yüzde 1,52 ile "Endeks"te görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları0,551293534
Borsa Yatırım Fonları-0,83520
Borçlanma Araçları Fonları0,71820
Fon Sepeti Fonları0,045130
Hisse Senedi Fonları-0,9026137
Karma ve Değişken Fonlar0,4310255
Katılım Fonları0,274926
Kıymetli Maden Fonları-0,61022
Para Piyasası Fonları0,80700
Serbest Fon0,81913264
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-0,10181217
Başlangıç Fonları0,80100
Borçlanma Araçları0,70450
Değişken-0,325093
Devlet Katkısı-0,46111
Endeks-1,5205
Fon Sepeti Fonu0,131012
Hisse Senedi-0,92430
Karma0,2963
Katılım-0,101521
Kıymetli Madenler-0,56114
OKS Katılım0,391410
OKS Standart0,0146
Para Piyasası0,78130
Standart-0,0149
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,1412
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
