Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,40, BES fonları ise yüzde 1,48 değer kaybetti. Kıymetli Maden Fonları en çok değer kaybeden fon olurken, Para Piyasası Fonları en yüksek yükselişi gösterdi.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,40 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 7,89 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,36 ile "Başlangıç ve Para Piyasası" fonlarında görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 8,08 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları -0,409151069
Borsa Yatırım Fonları-2,37624
Borçlanma Araçları Fonları-0,175233
Fon Sepeti Fonları-1,831376
Hisse Senedi Fonları-1,8415161
Karma ve Değişken Fonlar-0,9140126
Katılım Fonları-1,225039
Kıymetli Maden Fonları-7,89026
Para Piyasası Fonları0,40780
Serbest Fon0,12667608
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları -1,4881310
Başlangıç Fonları0,36100
Borçlanma Araçları-0,661924
Değişken-1,3412123
Devlet Katkısı-1,87012
Endeks-3,3104
Fon Sepeti Fonu-1,78221
Hisse Senedi-2,09233
Karma-1,9709
Katılım-1,05829
Kıymetli Madenler-8,08017
OKS Katılım0,10159
OKS Standart-1,14010
Para Piyasası0,36120
Standart-1,47013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,4203
(Sürecek)
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
