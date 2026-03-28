Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,40 ve BES fonları yüzde 1,48 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,40 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 7,89 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,36 ile "Başlangıç ve Para Piyasası" fonlarında görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 8,08 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -0,40 915 1069 Borsa Yatırım Fonları -2,37 6 24 Borçlanma Araçları Fonları -0,17 52 33 Fon Sepeti Fonları -1,83 13 76 Hisse Senedi Fonları -1,84 15 161 Karma ve Değişken Fonlar -0,91 40 126 Katılım Fonları -1,22 50 39 Kıymetli Maden Fonları -7,89 0 26 Para Piyasası Fonları 0,40 78 0 Serbest Fon 0,12 667 608 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -1,48 81 310 Başlangıç Fonları 0,36 10 0 Borçlanma Araçları -0,66 19 24 Değişken -1,34 12 123 Devlet Katkısı -1,87 0 12 Endeks -3,31 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,78 2 21 Hisse Senedi -2,09 2 33 Karma -1,97 0 9 Katılım -1,05 8 29 Kıymetli Madenler -8,08 0 17 OKS Katılım 0,10 15 9 OKS Standart -1,14 0 10 Para Piyasası 0,36 12 0 Standart -1,47 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,42 0 3

