Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,14, BES fonları ise yüzde 2,89 değer kazandı. Hisse senedi fonları yüzde 5,50 ile en yüksek artışı gösterirken, BES fonları arasında endeks fonları yüzde 5,73 yükseldi.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 5,50 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 5,73 ile "Endeks"te görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları3,14181960
Borsa Yatırım Fonları4,84223
Borçlanma Araçları Fonları1,11820
Fon Sepeti Fonları2,18840
Hisse Senedi Fonları5,501651
Karma ve Değişken Fonlar2,801552
Katılım Fonları1,75800
Kıymetli Maden Fonları1,83211
Para Piyasası Fonları0,79720
Serbest Fon3,32116056
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları2,89396396
Başlangıç Fonları0,831010
Borçlanma Araçları1,564444
Değişken3,34140140
Devlet Katkısı3,611212
Endeks5,7355
Fon Sepeti Fonu2,572222
Hisse Senedi5,393535
Karma3,0499
Katılım2,703636
Kıymetli Madenler1,891616
OKS Katılım1,462424
OKS Standart2,361010
Para Piyasası0,841313
Standart2,921313
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,7033
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
