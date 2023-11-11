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Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,38 yükseliş yaşarken BES fonları yüzde 1,20 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,42 ile 'Hisse Senedi Fonları', tek gerileyen yüzde 1,05 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,70 ile 'Hisse Senedi', tek gerileyen yüzde 0,84 ile 'Kıymetli Madenler' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları da verildi.