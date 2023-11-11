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Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,38 yükseliş yaşarken BES fonları yüzde 1,20 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,42 ile 'Hisse Senedi Fonları', tek gerileyen yüzde 1,05 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,70 ile 'Hisse Senedi', tek gerileyen yüzde 0,84 ile 'Kıymetli Madenler' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları da verildi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,38 yükseliş yaşarken BES fonları yüzde 1,20 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,42 ile "Hisse Senedi Fonları", tek gerileyen yüzde 1,05 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,70 ile "Hisse Senedi", tek gerileyen yüzde 0,84 ile "Kıymetli Madenler" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,381191103
Borsa Yatırım Fonları1,61155
Borçlanma Araçları Fonları0,49657
Fon Sepeti Fonları1,125615
Hisse Senedi Fonları2,42995
Karma ve Değişken Fonlar2,051180
Katılım Fonları0,55347
Kıymetli Maden Fonları-1,05016
Para Piyasası Fonları0,68450
Serbest Fon1,3777453
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,2033838
Başlangıç Fonları0,65100
Borçlanma Araçları0,52424
Değişken1,771401
Devlet Katkısı0,58111
Endeks2,6031
Fon Sepeti Fonu2,03140
Hisse Senedi2,70320
Karma1,4290
Katılım0,38237
Kıymetli Madenler-0,84015
OKS Katılım0,32195
OKS Standart0,3082
Para Piyasası0,58130
Standart0,27112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,6830
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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