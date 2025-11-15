Haberler

Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kaybetti

Güncelleme:
Bu hafta, yatırım fonları ortalama %1,33 değer kaybederken, BES fonları %0,82 düşüş yaşadı. Kıymetli Maden Fonları en çok kazandıran fon olurken, Hisse Senedi Fonları en fazla değer kaybeden oldu.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 6,11 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 3,96 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 6,29 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 4,47 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-1,331151767
Borsa Yatırım Fonları-2,23820
Borçlanma Araçları Fonları0,486914
Fon Sepeti Fonları1,624837
Hisse Senedi Fonları-3,968161
Karma ve Değişken Fonlar-0,9548107
Katılım Fonları1,006618
Kıymetli Maden Fonları6,11240
Para Piyasası Fonları0,76740
Serbest Fon-1,76814430
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-0,82133265
Başlangıç Fonları0,77100
Borçlanma Araçları0,102717
Değişken-1,7029111
Devlet Katkısı-2,16012
Endeks-4,4705
Fon Sepeti Fonu0,331013
Hisse Senedi-3,72035
Karma-0,3836
Katılım-0,271027
Kıymetli Madenler6,29160
OKS Katılım0,121212
OKS Standart-0,68010
Para Piyasası0,78130
Standart-1,23013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,6712
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
