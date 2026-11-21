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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,03, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,44 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,56 ile Para Piyasası Fonları kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3,92 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,71 ile Başlangıç Fonları kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,28 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -1,03 991 982 Borsa Yatırım Fonları -3,02 5 31 Borçlanma Araçları Fonları 0,06 65 20 Fon Sepeti Fonları -2,55 14 81 Hisse Senedi Fonları -3,15 3 187 Karma ve Değişken Fonlar -1,95 34 148 Katılım Fonları -0,88 60 51 Kıymetli Maden Fonları -3,92 0 28 Para Piyasası Fonları 0,56 78 4 Serbest Fon -0,57 737 463 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -1,44 81 319 Başlangıç Fonları 0,71 10 0 Borçlanma Araçları -0,09 14 31 Değişken -1,46 19 100 Devlet Katkısı -1,59 0 12 Endeks -4,28 0 4 Fon Sepeti Fonu -2,90 0 23 Hisse Senedi -3,06 0 42 Karma -1,72 1 12 Katılım -1,39 9 36 Kıymetli Madenler -4,01 0 20 OKS Katılım 0,27 13 11 OKS Standart -0,44 0 10 Para Piyasası 0,70 13 0 Standart -0,75 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,20 1 2

Kaynak: AA

(Sürecek)