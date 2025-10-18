Haberler

Yatırım Fonları Bu Hafta Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,32, BES fonları ise yüzde 0,71 değer kaybetti. Kıymetli maden fonları en fazla yükseliş yaşarken, hisse senedi fonları en çok değer kaybeden kategori oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-0,321166730
Borsa Yatırım Fonları-1,53620
Borçlanma Araçları Fonları0,51748
Fon Sepeti Fonları0,534341
Hisse Senedi Fonları-2,8010156
Karma ve Değişken Fonlar-0,6448109
Katılım Fonları0,766715
Kıymetli Maden Fonları3,37211
Para Piyasası Fonları0,78730
Serbest Fon-0,26830400
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-0,71137261
Başlangıç Fonları0,82100
Borçlanma Araçları0,24359
Değişken-1,2931109
Devlet Katkısı-1,83012
Endeks-3,7805
Fon Sepeti Fonu-0,25716
Hisse Senedi-3,28035
Karma-0,7518
Katılım-0,091027
Kıymetli Madenler3,81160
OKS Katılım0,201212
OKS Standart-0,67010
Para Piyasası0,81130
Standart-0,99013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,1312
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi


