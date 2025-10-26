Haberler

Yatağan Girme Barajı Su Tutmaya Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yatağan ilçesinde sulama amaçlı inşa edilen Girme Barajı'nın 12,7 milyon metreküp su tutabileceğini ve 21 bin 500 dekar tarım arazisini sulayacağını açıkladı. Baraj, bölge tarımına büyük katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yatağan ilçesi sınırlarında sulama amaçlı yapılan Girme Barajı su tutmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Girme Barajının 12,7 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle 21 bin 500 dekar verimli tarım arazisine hayat vereceğini açıkladı.

Temelden 71 buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajı ve sulama inşaatında son yağışlardan sonra su tutmaya başladı. Yatağan ilçesinde yer alan Girme Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi için 700 bin metreküp gövde dolgusu yapıldı. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen Girme Barajı'nda 12.7 milyon metreküp su depolanacak.

Girme Barajı ile sulama projesi çalışmaları baraj ile birlikte eş zamanlı olarak yürütülürken, sulama şebekesi için gerekli olan 65 bin metre uzunluğundaki sulama borusunun montaj çalışmaları tamamlandı. Girme Ovasında bulunan 21 bin 510 dekar araziye can suyu olacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Girme Barajı ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Muğla Girme Barajı, bölge tarımına can suyu oluyor. 12,7 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle 21 bin 500 dekar verimli tarım arazisine hayat verecek, 87 bin metre uzunluğundaki sulama hattı sayesinde toprak bereketle buluşacak. 1,8 milyar lira bütçeyle hayata geçecek bu tesis, ülke ekonomimize yıllık 470 milyon lira katkı sağlayacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
