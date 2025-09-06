Yat ve Tekne Alımlarında ÖTV Oranı Yüzde 8'e Yükseldi
Cumhurbaşkanı Kararı ile yatlar, kutralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Daha önce yüzde 0 olan ÖTV oranı, 18 gros tonilatoyu geçmeyen araçlar için de geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)", "yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)" ile "yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri" için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.
