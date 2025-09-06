Haberler

Yat ve Tekne Alımlarında ÖTV Oranı Yüzde 8'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Kararı ile yatlar, kutralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Daha önce yüzde 0 olan ÖTV oranı, 18 gros tonilatoyu geçmeyen araçlar için de geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi ( Ötv ) oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)", "yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)" ile "yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri" için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Jason Denayer Galatasaray'ın ezeli rakibine transfer oluyor

Eski Galatasaraylı, Süper Lig devine transfer oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu yaşananları anlattı

25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.