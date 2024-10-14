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Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

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AK Parti'nin geçen hafta Meclis'e sunduğu ve limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yıllık 750 TL'lik kesinti öngören yasa teklifinin detayları netleşmeye başladı. Buna göre her yılın 5 Ocak gününde kartlardan kesinti yapılacak ve kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık pay kart iptal edilse de iade edilmeyecek. Öte yandan kesinti payları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Ak Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

DETAYLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

Vatandaşların tepkisine de neden olan torba yasa teklifinin detayları da netleşmeye başladı. Buna göre 750 liralık pay, kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak.

İlgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek. Kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek.

KART İPTAL EDİLSE BİLE İADE YOK

Öte yandan limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık pay kart iptal edilse dahi iade edilmeyecek. Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ise ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrı pay alınmayacak. Torba teklifle getirilen paylar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (34)

ARSLANOĞLU Hakan:

100 Bin liralık limitli kartlar, bugün 99 bin TL' ye düşürülmesi için banka telefon trafiği başlamıştır. Bankacılara kolay gelsin.

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2
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hüseyin akgül:

eğer bunların açıklamalarındaki gibi vatanını milletini seviyorlarsa milletin cebine ellerini sokmadan önce kendi ceplerine el atsınlar 1 sene milletvekilleri maaşları savunma sanayisine aktarılacak desinler kaç tane milliyetçi çıkar sizce . her vakil yada bakan yada devlet memuru bindikleri araçların yakıtını kendi karşılıyacak dese hangi vekil bunu kabul edecek . rüşvet kara para hediye gibi şeyleri almasalar 3-5 sene içinde ekonomik güç olarak dünyada ilk 10 gireriz .

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1
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emre can:

hükümet halkın resmen parasına çöküyo e hani suriyelilere 40 milyor dolar harcamıştın akp o parayı savunma sanayisine verseydin

151
1
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Fatih Akagündüz:

Eşkiyayı dağda aramayın.

128
4
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GÖKHAN UZUNALİ :

Gönder gelsin. Sırada ne var ?

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2
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Sokakların Yargıcı:

Hukumetimize yarasın.. gözlerim doldu ya canlarım benim 750 az 1.500 tl alın milletimiz öder milletimiz gönlü zengindir ..

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11
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Ali erdem:

Bunu destekleyen akkoyunlardan alınsın biz zaten vergimizi ödüyoruz

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5
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Erdem Sen:

intetnet bankaciligi kart ayarlari limit dusurme 99 bin tl hayirli olsun

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3
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Objektif Vatandaş:

Ohhhh

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7
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Zübükzade:

Reisi yedirmeyelim akdostlar 750 tl nedir 10 paket sigara içmeyin verelim destici abi de uyardı yoksa filistin gibi yada suriye gibi oluruz vermeyenler demli büyük rakı içsin dedi mustafa destici abi hadi akyoldaşlar örnek olalım 1000 tl verelim

52
19
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