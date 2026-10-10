Yaş sebze ihracatı 9 ayda yüzde 10 artarak 822 milyon 679 bin dolara ulaştı

Türkiye, ocak-eylül döneminde 651 bin 87 tonluk yaş sebze ihracatıyla 822 milyon 679 bin dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yetiştirilen 651 bin 87 ton domates, biber, salatalık, kabak ve diğer sebzeler uluslararası pazarlarda alıcı buldu.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 749 milyon 157 bin dolar olan yaş sebze ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artarak 822 milyon 679 bin dolara ulaştı.

Yaş sebze ihracatında 304 milyon 163 bin dolarlık getirisiyle domates ilk sırada yer aldı. Domatesi, dış satımından 275 milyon 486 bin dolar kazandıran biber takip etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre domates ihracatından elde edilen gelir yüzde 4, biber ihracatından sağlanan gelir yüzde 29 arttı. İki ürün, toplam yaş sebze ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu.

Bu dönemde salatalık ve kornişon ihracatından 61 milyon 380 bin dolar, kabaktan 57 milyon 442 bin dolar, havuç ve turptan 39 milyon 638 bin dolar gelir elde edildi.

En büyük pazar Romanya

Türkiye'nin yaş sebze ihracatında, Romanya 147 milyon 18 bin dolarlık alımla ilk sıraya yerleşirken, bu ülkeyi 132 milyon 693 bin dolarla Almanya, 76 milyon 54 bin dolarla Rusya izledi.

Aynı dönemde Bulgaristan'a 55 milyon 485 bin dolarlık, Ukrayna'ya 49 milyon 969 bin dolarlık, Hollanda'ya ise 47 milyon 802 bin dolarlık yaş sebze gönderildi.

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, sebze üretiminde sezon boyunca değişen koşullara rağmen ihracat gelirinin artmasını olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Domates ve biberin bu dönemde dış satımın ana kalemleri olduğunu belirten Uçak, "9 aydaki ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı ve ihracattaki başarı bizi sevindiriyor. Sebze ihracatında komşu ve yakın pazarlarımız önemli. Avrupa pazarında tüketicilerin beklentilerini ve alışveriş alışkanlıklarını yakından izlememiz gerekiyor. Alıcının istediği ürünü, uygun ambalajla ve zamanında sunabilmek ticari ilişkilerde belirleyici oluyor. Romanya ve Almanya'daki artışı bu açıdan önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA