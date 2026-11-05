Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendi

Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre gün öncesi spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi. En yüksek fiyat 17.00 ve 18.00'de, en düşük fiyat ise 04.00'te oluştu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,33 artarak 1 milyar 898 milyon 132 bin 944 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 213 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 318 lira 43 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 150 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.